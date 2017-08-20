По Кыргызстану местами возможны дожди — прогноз погоды на 21 августа

20 августа 2017, 16:34 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 21 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью местами, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +7...+12

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +27...+29.