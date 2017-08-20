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Новости Кыргызстана

В ЦУМе бомбу не нашли — ГКНБВ ЦУМе бомбу не нашли — ГКНБСьерра-Леоне угрожает холераСьерра-Леоне угрожает холера

По Кыргызстану местами возможны дожди — прогноз погоды на 21 августа

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443639-ru.html

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В каких районах Чуйской области 21 августа отключат электричество

В каких районах Бишкека 21 августа отключат электричество

20 августа 2017, 16:34       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 21 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью местами, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +27...+29.

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