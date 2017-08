Здесь зарабатывают минимум $50 тыс — профессор из Бишкека о жизни в США

20 августа 2017, 15:16 Комментарии

Семнадцать лет назад Светлана Куликова переехала из Кыргызстана в Америку. Сегодня она преподает студентам Пенсильвании и пишет рассказы, основанные на реальных событиях. С преподавателем побеседовала корреспондент Sputnik Кыргызстан Светлана Федотова.

Если честно, мне было страшно брать интервью у человека, который воспитал целую плеяду специалистов в медиасфере. Во время беседы я опасалась, что могу сказать какую-то нелепость и профессор с многолетним стажем скажет: "Черт побери, и вы называете себя журналистом!?". Но Светлана проявила снисходительность и не сказала мне ничего колкого.

- Вы уже много лет преподаете PR в Штатах. А какие основные проблемы можете обозначить в журналистике Кыргызстана?

- Эти проблемы есть везде. Но основная то, что журналистика как профессия рассеивается. Люди ищут информацию в Интернете и не обращаются к источнику. Многие считают, что агрегирующие источники, такие как Google, собрали новости, им можно доверять... А ведь туда просачивается все что угодно. Проблема в том, что к журналистике низкий уровень доверия.

С появлением социальных сетей люди перестали искать первоисточники. Я смотрю на журналистику как аналитик, мне интересно наблюдать за развитием этой специальности. Думаю, лет через 50 может исчезнуть даже понятие "журналист".

Если государство хочет вырастить достойное поколение, способное отличать фейк от правды, то должна работать программа медиаграмотности. Нужно школьников учить, как распознавать правду. Даже я, специалист, читая новости, задумываюсь, как проверить их достоверность. Что уж говорить о людях, которые далеки от этой профессии.

- За то время, пока вы жили в Америке, Бишкек изменился? На ваш взгляд, какие значительные перемены произошли в городе за эти годы?

- Последний раз я была в Кыргызстане в 2011-м. Раньше у Бишкека был постоянный интершум, состоящий из звуков автомобильных клаксонов. А сегодня я заметила, что водители стали культурнее, не сигналят без конца на светофорах и улицах города, как раньше. Но ездят, конечно, так же лихо.

Удручает то, что деревья спиливают. Это же был зеленый город. Самый красивый зеленый мегаполис. С одной стороны, это хорошо, а с другой... Кризис 2008 года в Америке начался из-за того, что было слишком много жилья, которое никто не покупал. Его начали продавать людям, которые никогда бы не смогли за него заплатить. Я боюсь, что на рынке Кыргызстана сложится такая же ситуация.

Люди не изменились, такие же приветливые и доброжелательные. Это ведь мой дом, я здесь все знаю, когда домой приезжаешь, стараешься не замечать негатив, только хорошее.

- На ваш взгляд, кто счастливее - кыргызстанки или американки?

- В Америке много своих гендерных проблем, об этом мало кто говорит, но, например, там до сих пор нет оплачиваемого отпуска по беременности. То есть ты рожаешь и сразу выходишь на работу, если не хочешь потерять зарплату и место.

Там государство об этом даже не задумывается.

В Штатах женщине за ту же работу, которую она делает наравне с мужчиной, заплатят 80 центов против одного мужского доллара. То есть делают одно и тоже, а зарабатывают меньше. Это происходит как в госучреждениях, так и в частных. Американские женщины, как и женщины всего мира, отстаивают свои права, просто проблемы у них другие.

Мне очень нравится, как в Америке борются с домашним насилием. Есть закон, который строго исполняют все органы. Там активно работают шелтеры, где женщинам помогают восстановиться после стресса.

Жертву насилия вводят в национальную базу данных, ей выдают телефон с двумя кнопками: зеленой и красной. При нажатии первой полиция приезжает в течение пяти минут, второй - одной минуты.

В обеих ситуациях будет вестись серьезная работа с супругом и приниматься все меры, чтобы спасти женщину.

- Приятель стал свидетелем такого монолога: "Я за нее калым заплатил. Имею право делать все, что захочу, и за избиение мне ничего не будет".

- Это лишь доказательство того, что мужчина вырос в такой семье, где отец так же относился к матери, но при этом хочет, чтобы будущий зять уважал его дочь... Такой вот круговорот нелюбви. В этом случае нужна работа психолога.

- Работа профессора в университете США очень престижна, как у вас получилось устроиться? Какие условия для работы в Америке и, самое интересное, во сколько раз зарплата американского преподавателя в вузе отличается от получки кыргызстанского коллеги?

- Было очень тяжело на докторской программе, никто не делал скидку на то, что ты русский и тебе очень многое в новой культуре непонятно. Нам ставили такие же оценки, как американским студентам.

Я уехала в Штаты с маленьким ребенком, поэтому нужно было быть и мамой, и студентом, и вести докторские программы. В университетах Америки такая система: если не можешь за них заплатить - а это практически невозможно, так как они слишком дорогие, - то половину времени работаешь на университет. В неделю я уделяла 30 часов учебе и 30 - работе в вузе.

Времени расслабиться не было, только постоянная гонка: окончить курс, защитить диссертацию... А потом привыкаешь к такому ритму и не представляешь, как можно жить, ничего не делая 10 минут.

Если говорить о зарплате, то в среднем это 50 тысяч долларов в год. Я уверена, что у профессоров из Гарварда, Стэнфорда заработок больше в несколько раз, но это опять же зависит от университета.

- В чем сходство или отличие студентов Кыргызстана и Америки?

- Есть многое, что объединяет студентов всех континентов: все "сидят" в телефонах, привязанность к гаджетам. Это лишает возможности сконцентрироваться, внимание все более рассеянное, нет глубины мышления.

Тот, кто видит четкий путь развития своей карьеры, выжимает преподавателя как губку. Это тоже не зависит от места проживания.

- Вы пишете "вкусные" рассказы, основанные на реальных событиях, которые произошли с вами во время работы переводчиком. Расскажите об интересном или забавном случае из вашей практики.

- Нас учили классическому британскому переводу. Когда я начинала переводить, думала: чему меня учили в университете, почему я ничего не понимаю?

Был у меня казус с одним канадцем. Мы приехали за ним в гостиницу, и я ему говорю: "How do you feel yourself this morning?", что на наш язык переводится: "Как вы себя чувствуете сегодня утром?". В ответ он рассмеялся мне в лицо, а потом говорит: "I usually do that in the evening", что означает: "Я занимаюсь этим по вечерам". Я смотрю на него большими глазами и не могу понять, в чем дело...

Он начинает объяснять, что в английском языке глагол "feel" не требует возвратности и когда вы употребляете его, дословно получается "себя трогать". Сейчас с этим проблем практически нет, мир настолько открытый, что можно изучать языки, не выходя из дома.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });