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Возле ЦУМа работают саперы и кинологи. Возможно, заложена бомба

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365060_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443636-ru.html

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20 августа 2017, 14:59       Комментарии

Возле здания ЦУМа, возможно, заложено взрывное устройство. Территория универмага оцеплена милицией. На месте работают саперы и кинологи. Об этом "ВБ" сообщили в ГКНБ.
По предварительной информации, на пульт "102" в обеденное время поступил анонимный звонок. Неизвестный абонент сообщил, что возле торгового центра заложена самодельная бомба. В оперативном режиме на место прибыли сотрудники ГКНБ и МВД.
"В настоящее время торговое здание оцеплено по периметру. Работники и клиенты, находящиеся в здании эвакуированы до выяснения обстоятельств. На месте продолжают работать саперы ГКНБ",- сообщил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов.

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