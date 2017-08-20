Возле ЦУМа работают саперы и кинологи. Возможно, заложена бомба

20 августа 2017, 14:59 Комментарии

Возле здания ЦУМа, возможно, заложено взрывное устройство. Территория универмага оцеплена милицией. На месте работают саперы и кинологи. Об этом "ВБ" сообщили в ГКНБ.

По предварительной информации, на пульт "102" в обеденное время поступил анонимный звонок. Неизвестный абонент сообщил, что возле торгового центра заложена самодельная бомба. В оперативном режиме на место прибыли сотрудники ГКНБ и МВД.

"В настоящее время торговое здание оцеплено по периметру. Работники и клиенты, находящиеся в здании эвакуированы до выяснения обстоятельств. На месте продолжают работать саперы ГКНБ",- сообщил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов.