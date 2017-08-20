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В ЮАР уволен замминистра, который избил назвавшую его геем женщину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365057_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443633-ru.html

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Сотрудники Минсоцразвития посетили мальчика, которого насильно забрали у бабушки в Кара-Кульдже

20 августа 2017, 14:41       Комментарии

Заместитель министра высшего образования ЮАР Мдудузи Манана, который в начале месяца избил женщину в ночном баре Йоханнесбурга, уволен по решению президента страны Джейкоба Зумы. Как сообщает Росбалт со ссылкой на ТАСС, по неофициальной версии, избитая женщина назвала замминистра "геем".
По данным СМИ, президент ЮАР получил и принял отставку замминистра Мананы.
Ранее 33-летний Манана избил женщину в ночном баре. Видео и фото попали в Сеть. Действия чиновника осудил правящий Африканский национальный конгресс, а министр по делам полиции Фикиле Мбалула сообщил о том, что власти завели дело и начали расследование инцидента. Манана принес извинения пострадавшей, ее семье и всему народу Южной Африки.

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