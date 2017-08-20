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Топ-лига: "Абдыш-Ата"вышла на второе место, "Алай" выиграл "Дордой"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365052_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443632-ru.html

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20 августа 2017, 14:49       Комментарии

В трех городах Кыргызстана прошли матчи в рамках 14 тура чемпионата страны в высшем дивизионе - топ-лиге.
Центральным матчем стала встреча "Дордоя" на домашнем стадионе с действующим чемпионом "Алаем". В первом тайме командам не удалось открыть счет, однако с начала второй половины матча гостям удалось открыть счет.
На 59-й минуте алаевцы заработали штрафной удар, розыгрыш которого завершился удачно. Муролим Ахмедов навесил со штрафного, после чего Владимир Веревкин низом точно пробил по воротам - 1:0.
Спустя несколько минут был еще один опасный момент - Максадбек Алимов через трех защитников пытался удвоить счет, однако мяч угодил в штангу.
Затем снова Алимов доставил мяч до штрафной площади, передал его Ахмедову и тот переправил его в ворота, а голкипер Валерий Кашуба не успел дотянуться до мяча - 2:0.
Но все же дордоевцам удалось отыграть один мяч - на 83-й минуте пенальти заработали хозяева поля и успешно реализовал его Алишер Азизов.
Таким образом матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Алая", который укрепил свое лидерство в чемпионате.
В Канте местная "Абдыш-Ата" приняла кочкор-атинский "Нефтчи", единственный и победный гол забил Владимир Казакбаев на 57-й минуте матча. Благодаря этой победе "Абдыш-Ата" поднялась на одно место в турнирной таблице.
В Кара-Балте столичная "Алга" встретилась с одноименной командой и добилась победы со счетом 2:0. Победу команде принесли голы в исполнении Владислава Нуриева и Вадима Харченко.
По итогам всех матчей 14-го тура у лидера "Алая" 37 очков, у "Абдыш-Аты", которая благодаря последней победе вышла на второе место, 25 очков и тройку замыкает "Дордой" (22 очка). На четвертом "Нефтчи" (15 очков), далее "Алга" (13 очков) и на последнем месте "Кара-Балта"(7 очков).

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