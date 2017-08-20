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Жестокое "рубилово" — лучшие бои турнира по ММА на Иссык-КулеЖестокое "рубилово" — лучшие бои турнира по ММА на Иссык-Куле

В ЦУМе бомба — такое сообщение поступило в милицию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443631-ru.html

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20 августа 2017, 14:07       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В милицию поступило сообщение, что в здании ЦУМа в Бишкеке заложена бомба. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах.
© Sputnik / Максат ЭлебесовВ милицию поступило сообщение, что в здании ЦУМа в Бишкеке заложена бомба Больше никаких подробностей не сообщается. В социальных сетях уже начали писать, что вокруг универмага выставлено оцепление.
Центральный универсальный магазин расположен в центре города на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.
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