У экс-советника президента КР умерла супруга

20 августа 2017, 13:33 Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. У экс-советника президента Кыргызстана Калыкбека Султанова скончалась жена Роза, сообщили Sputnik Кыргызстан близкие семьи.

Роза Султанова скончалась в субботу после продолжительной болезни.

Султанов ранее был министром транспорта Кыргызстана. Больше года был советником Атамбаева. С 1998 по 2011 годы являлся генеральным директором строительной компании "Авангард-Стиль".

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