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У экс-советника президента КР умерла супруга

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443630-ru.html

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20 августа 2017, 13:33       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. У экс-советника президента Кыргызстана Калыкбека Султанова скончалась жена Роза, сообщили Sputnik Кыргызстан близкие семьи.
Роза Султанова скончалась в субботу после продолжительной болезни.
Султанов ранее был министром транспорта Кыргызстана. Больше года был советником Атамбаева. С 1998 по 2011 годы являлся генеральным директором строительной компании "Авангард-Стиль".
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