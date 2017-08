Жестокое "рубилово" — лучшие бои турнира по ММА на Иссык-Куле

20 августа 2017, 13:41 Комментарии

На Иссык-Куле состоялся международный турнир по боям без правил "Бои кочевников". Соревнования прошли в субботу вечером, 19 августа, на ипподроме в Чолпон-Ате. Участвовали 19 спортсменов из стран СНГ. В конце турнира зрители увидели два супербоя.

В первом супербою в весовой категории 61 килограмм на ринг вышли кыргызстанец Арген Кайдыбаев и узбекистанец Жавлонбек Хасанов. Местный боец завершил схватку болевым приемом.

Супербой в рамках турнира состоялся между Аргеном Кайдыбаевым и Жавлонбеков Хасановым

Второй супербой в весовой категории 66 килограммов состоялся между кыргызстанцем Канатбеком Келдибековым по прозвищу Тайсон и дагестанцем Ахметом Мустафаевым. Победил Келдибеков.

В финальном поединке турнира сразились Канатбек Келдибеков и Ахмет Мустафаев

Все соперники были подобраны после тщательного анализа данных и возможностей спортсменов, говорят организаторы. Бойцы были старше 18 лет и заключили контракты о поединках.

Социальная составляющая турнира, как сообщают организаторы, уберечь молодежь от негативного воздействия уличного воспитания, направить ее в спортзалы и дать детям шанс на здоровое будущее. Основная миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к миру бокса и ММА.

Организаторы уверены, что сейчас виден рост увлечения боями без правил в Кыргызстане.

