Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЦУМе бомба — такое сообщение поступило в милициюВ ЦУМе бомба — такое сообщение поступило в милициюУ экс-советника президента КР умерла супругаУ экс-советника президента КР умерла супруга

Жестокое "рубилово" — лучшие бои турнира по ММА на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443629-ru.html

Похожие новости

Литовские альпинисты покорили Тянь-Шань, восхитились кухней и Иссык-Кулем

В Чункурчаке пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука

С.Жээнбеков изучил проблемы двух крупных районов Иссык-Кульской области

Дожди на Иссык-Куле — погода по Кыргызстану на 20 августа

Путевку в ОАЭ за лучший плов — фестиваль в Оше

20 августа 2017, 13:41       Комментарии

На Иссык-Куле состоялся международный турнир по боям без правил "Бои кочевников". Соревнования прошли в субботу вечером, 19 августа, на ипподроме в Чолпон-Ате. Участвовали 19 спортсменов из стран СНГ. В конце турнира зрители увидели два супербоя.
В первом супербою в весовой категории 61 килограмм на ринг вышли кыргызстанец Арген Кайдыбаев и узбекистанец Жавлонбек Хасанов. Местный боец завершил схватку болевым приемом. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Супербой в рамках турнира состоялся между Аргеном Кайдыбаевым и Жавлонбеков Хасановым
Второй супербой в весовой категории 66 килограммов состоялся между кыргызстанцем Канатбеком Келдибековым по прозвищу Тайсон и дагестанцем Ахметом Мустафаевым. Победил Келдибеков. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров В финальном поединке турнира сразились Канатбек Келдибеков и Ахмет Мустафаев
Все соперники были подобраны после тщательного анализа данных и возможностей спортсменов, говорят организаторы. Бойцы были старше 18 лет и заключили контракты о поединках.
Социальная составляющая турнира, как сообщают организаторы, уберечь молодежь от негативного воздействия уличного воспитания, направить ее в спортзалы и дать детям шанс на здоровое будущее. Основная миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к миру бокса и ММА.
Организаторы уверены, что сейчас виден рост увлечения боями без правил в Кыргызстане.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум