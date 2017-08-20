История шоумена: Как я выучил кыргызский (часть III)

20 августа 2017, 13:06 Комментарии

Героем очередного выпуска, посвященного госязыку, стал известный шоумен и телеведущий Пазылджан Илимов. Будучи не носителем кыргызского языка, уже в зрелом возрасте он решил заполнить этот пробел, так как кыргызский был необходим ему для работы. Но достигнув изначальной цели, он понял, что значит быть истинным кыргызстанцем. Подробнее в интервью.

- Расскажите коротко о себе.

D- Меня зовут Пазылджан Илимов. Мне 25 лет. Я семейный человек. Вместе с годовалым сыном руководим женским семейным батальоном. На данный момент я работаю в шоу бизнесе ведущим торжеств.

- Почему вы решили изучить кыргызский язык?

- Кыргызский язык мне необходим для работы, крайне необходим. Но позже, когда я начал его изучать, то понял, что и в повседневной жизни он сильно помогает. Я просто начал понимать людей, которые меня окружают. Появилось такое ощущение, что Кыргызстан для меня стал больше.

- Сколько времени потребовалось, чтобы овладеть разговорным уровнем языка?

- Мне потребовалось около года, чтобы более или менее начать разговаривать.

- Какие были трудности при изучении кыргызского языка?

- Практика...не было хорошей практики. В семье хорошо кыргызским не владеют. А на сцене не попрактикуешься, там уже нужно разговаривать на нужном уровне.

- Как знания кыргызского языка помогают вам в жизни, в делах?

- Могу сказать, что изучение кыргызского языка поможет еще больше почувствовать себя кыргызстанцем. Да, это труд, но зато какой потом приятный итог.

- Какие можете дать советы тем, кто так же хотел бы изучить кыргызский язык?

- Кто ищет – тот всегда найдет! Не ленитесь, не находите отговорки! Могу с уверенностью сказать одно – это вам ни в коем разе не помещает, а наоборот, еще больше сблизит вас к Родине.

Беседовала Нуркыз Сабырова