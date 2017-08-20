Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Авария с грузовиком на трассе Бишкек — Ош, погиб водительАвария с грузовиком на трассе Бишкек — Ош, погиб водительСМИ: в Тихом океане обнаружили затопленный крейсер "Индианаполис"СМИ: в Тихом океане обнаружили затопленный крейсер "Индианаполис"

История шоумена: Как я выучил кыргызский (часть III)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/istoriia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443628-ru.html

Похожие новости

С 12 лет я продавала корейские салаты — история бишкекской телеведущей

Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно - Премьер-министр КР

Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно

Душераздирающее видео с ребенком — вся история конфликта

Сооронбай Жээнбеков: Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов — большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно

20 августа 2017, 13:06       Комментарии

Героем очередного выпуска, посвященного госязыку, стал известный шоумен и телеведущий Пазылджан Илимов. Будучи не носителем кыргызского языка, уже в зрелом возрасте он решил заполнить этот пробел, так как кыргызский был необходим ему для работы. Но достигнув изначальной цели, он понял, что значит быть истинным кыргызстанцем. Подробнее в интервью.
- Расскажите коротко о себе.
D- Меня зовут Пазылджан Илимов. Мне 25 лет. Я семейный человек. Вместе с годовалым сыном руководим женским семейным батальоном. На данный момент я работаю в шоу бизнесе ведущим торжеств.
- Почему вы решили изучить кыргызский язык?
- Кыргызский язык мне необходим для работы, крайне необходим. Но позже, когда я начал его изучать, то понял, что и в повседневной жизни он сильно помогает. Я просто начал понимать людей, которые меня окружают. Появилось такое ощущение, что Кыргызстан для меня стал больше.
- Сколько времени потребовалось, чтобы овладеть разговорным уровнем языка?
- Мне потребовалось около года, чтобы более или менее начать разговаривать.
- Какие были трудности при изучении кыргызского языка?
- Практика...не было хорошей практики. В семье хорошо кыргызским не владеют. А на сцене не попрактикуешься, там уже нужно разговаривать на нужном уровне.
- Как знания кыргызского языка помогают вам в жизни, в делах?
- Могу сказать, что изучение кыргызского языка поможет еще больше почувствовать себя кыргызстанцем. Да, это труд, но зато какой потом приятный итог.
- Какие можете дать советы тем, кто так же хотел бы изучить кыргызский язык?
- Кто ищет – тот всегда найдет! Не ленитесь, не находите отговорки! Могу с уверенностью сказать одно – это вам ни в коем разе не помещает, а наоборот, еще больше сблизит вас к Родине.
Беседовала Нуркыз Сабырова

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум