В Испании задержали немецкого писателя по запросу Турции

20 августа 2017, 13:17 Комментарии

Полиция Испании задержала в Гранаде по запросу турецких властей немецкого писателя турецкого происхождения ​Догана Аханлы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание ​Kölner Stadt-Anzeiger и адвоката писателя.

Правоохранители задержали писателя в доме, где он остановился, чтобы провести отпуск в Гранаде. Полиция, как сообщает издание, действовала по срочному уведомлению Интерпола. Турция, где на писателя заведено уголовное дело, направила официальный запрос на задержание Догана Аханлы. По сообщению адвоката Аханлы, дело "политически мотивировано". Посольство Германии в Мадриде проинформировано о задержании писателя, однако пока не имеет к нему доступа. Пресс-секретарь МИД ФРГ отметил, что запрос Турции будет рассмотрен.

В 2010 году Аханлы был задержан при въезде в Турцию по обвинению в совершении грабежа и провел несколько месяцев в заключении, пока велось следствие. разбирательство окончилось оправдательным приговором. Тем не менее, заключение суда было отменено в Турции в 2013 году, вследствие чего он был задержан в Испании по запросу турецкой стороны. Адвокат Аханлы потребовал немедленного освобождения писателя. По его словам, турецкое правительство использовало международные правовые нормы для политического давления на Аханлы, который является критиком режима президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению издания, 60-летний Доган Аханлы постоянно проживает в Германии, являясь немецким гражданином. В своих работах он занимался исследованием геноцида армян в 1915 году, факт которого официально отрицается властями Турции и был признан в начале июня 2016 года бундестагом. В знако протеста Турция отозвала своего посла из ФРГ.