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Авария с грузовиком на трассе Бишкек — Ош, погиб водитель

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443626-ru.html

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На Южных воротах Бишкека дали старт музыкальным вечерам

20 августа 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В субботу на 219 километре автодороги Бишкек - Ош (перевал Ала-Бель Токтогульский район Джалал-Абадская область) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в МЧС.
Грузовик марки DAF возможно упал с обрыва. За рулем был 36-летний мужчина. Известно, что он проживал в Алматинской области.
В результате ДТП мужчина скончался, его тело доставлено в морг.
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