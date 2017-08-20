Авария с грузовиком на трассе Бишкек — Ош, погиб водитель

20 августа 2017, 13:11 Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В субботу на 219 километре автодороги Бишкек - Ош (перевал Ала-Бель Токтогульский район Джалал-Абадская область) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в МЧС.

Грузовик марки DAF возможно упал с обрыва. За рулем был 36-летний мужчина. Известно, что он проживал в Алматинской области.

В результате ДТП мужчина скончался, его тело доставлено в морг.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });