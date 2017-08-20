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В Марокко после терактов в Испании и Финляндии помилованы сотни террористовВ Марокко после терактов в Испании и Финляндии помилованы сотни террористов

СМИ: в Тихом океане обнаружили затопленный крейсер "Индианаполис"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-v-tik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443625-ru.html

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20 августа 2017, 12:04       Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17. /Кабар/. Обломки затопленного японской подлодкой в 1945 году американского крейсера "Индианаполис", доставившего компоненты атомной бомбы для Хиросимы, обнаружены на дне Тихого океана на глубине более 5,4 тысяч метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Как сообщается, обломки крейсера были обнаружены в пятницу группой из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена.
Американский тяжелый крейсер "Индианаполис" был затоплен 30 июля 1945 года. Катастрофа крейсера стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.
Как сообщает телеканал, в день трагедии судно возвращалось после завершения последней секретной военной миссии – доставки компонентов атомной бомбы, сброшенной позже на Хиросиму. Крейсер затонул в течение 12 минут, что не дало команде возможность направить сигнал бедствия или воспользоваться спасательным оборудованием. Из 1196 моряков выжили только 316. Поиски корабля продолжались в течение 72 лет.
"Будучи американцами, мы все должны быть благодарны команде за их мужество, упорство и жертву в тех ужасающих обстоятельствах. Хотя наши поиски остальных обломков продолжатся, я надеюсь, что все связанные с этим историческим кораблем испытают в какой-то мере чувство успокоения в связи с этой долгожданной находкой", — цитирует телеканал заявление Аллена.
Как сообщает телеканал ABC, обнаружившая судно команда совместно с военно-морскими силами США продолжит исследовать морское дно в районе крушения, а также изучит обломки корабля. Точное местонахождение крейсера разглашаться не будет.

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