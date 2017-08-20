Прячут товар в самых пикантных местах — что бесит охранника супермаркета

20 августа 2017, 12:00 Комментарии

Представитель отдела секьюрити одного из столичных супермаркетов рассказал, что отравляет его рабочие будни.

Нервные - На каком основании, вы собираетесь залезть ко мне в сумочку?

- Это частная собственность! Вы не имеете права!

- Позовите менеджера, я буду с ним разбираться из-за вашей халатности.

Такие реплики в свой адрес я слышу практически каждый день, иногда люди начинают говорить, что это не законно, и я не имею права без специальных документов проводить досмотр вещей.

Но есть одно жирное "но" - это моя работа, и в мои обязанности входит обеспечение безопасности в магазине.

Пьяные Такие покупатели обычно приходят не за продуктами, а за приключениями на мягкие ягодичные мышцы. По закону жанра происходит это ночью, жаль только, что головой такие клиенты не думают. А ведь часто за дверьми магазина таких клиентов может поджидать тайный поклонник его кошелька, который готов пойти на многое, чтобы забрать объект обожания.

Мне не раз приходилось отбивать покупателей от таких бандитов.

Воришки В магазине все прослеживается камерами, они установлены таким образом, что украсть, что-либо невозможно, если вы не Копперфильд.

Так вот, куда только не пытались спрятать продукты наши клиенты. Стыдно за людей становится, ведь с виду приличный человек, а ворует? Причем, какую-то бытовую мелочь... Были случаи, что товар запихивали себе в трусы.

Помните, если вас поймают с поличным, вам грозит штраф во много превышающий сумму украденного товара, или объятия родной милиции.

Коллектив Чем больше магазин, тем больше там воруют - и я имею в виду не только покупателей. Работаю в охране много лет, и скажу, что это целая система. Очень часто секьюрити в доле с продавцами - нередко таким образом работники магазина пополняют свои холодильники, и опустошают кошельки руководства...

Высокомерные Такие люди относятся к охране, как к сброду. Я не должен стыдится своей работы, так почему вы не считаетесь со мной? Я не требую ничего особого, но при встрече посетителей принято здороваться с ними, а они смотрят на тебя, как на ничтожество. Я честно зарабатываю деньги, и кормлю свою семью, даже делаю отчисления в соцфонд и ничем не хуже вас, и не надо проявлять высокомерие в мой адрес.

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