В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

20 августа 2017, 11:37 Комментарии

В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщается, уже 10 государств подтвердили свое участие на чемпионате, среди которых Иран, Индия, Бутан, Австралия, Непал, Ирак, Афганистан и другие страны азиатского континента. Состязания состоятся с 14 по 22 сентября в Кыргызско-Турецком университете "Манас" в Бишкеке.

Медали в рамках чемпионата будут разыгрываться в трех возрастных категориях - дети, юноши и взрослые.

<li>Турнир А – дети до 12 лет (мальчики и девочки);</li><li>Турнир B – дети до 18 лет (юноши и девушки);</li><li>Турнир С - взрослые от 18 лет (мужчины и женщины).</li>

Как отмечается, в чемпионате могут участвовать ЛОВЗ по зрению, с полным или ослабленным зрением, а также с полной или ослабленной потерей слуха (юридически считающиеся глухонемыми). Помимо этого, с поражением опорно- двигательного аппарата, в том числе тяжело передвигающиеся и другие с физической инвалидностью не менее 50%.

Перед этими стартами пройдет чемпионат Кыргызстана, который является отборочным для местных участников. Он состоится с 25 по 29 августа.