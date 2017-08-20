Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палатеВ одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палатеВ Узбекистане приготовили плов весом более 6 тоннВ Узбекистане приготовили плов весом более 6 тонн

В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364986_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443621-ru.html

Похожие новости

В Бишкек прибудет ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного и Георгия Победоносца

В Чункурчаке пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука

Кыргызстанских борцов экипировали и проводили на чемпионат мира

Дожди на Иссык-Куле — погода по Кыргызстану на 20 августа

ЧП на границе Кыргызстана и Казахстана

20 августа 2017, 11:37       Комментарии

В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщается, уже 10 государств подтвердили свое участие на чемпионате, среди которых Иран, Индия, Бутан, Австралия, Непал, Ирак, Афганистан и другие страны азиатского континента. Состязания состоятся с 14 по 22 сентября в Кыргызско-Турецком университете "Манас" в Бишкеке.
Медали в рамках чемпионата будут разыгрываться в трех возрастных категориях - дети, юноши и взрослые.
<li>Турнир А – дети до 12 лет (мальчики и девочки);</li><li>Турнир B – дети до 18 лет (юноши и девушки);</li><li>Турнир С - взрослые от 18 лет (мужчины и женщины).</li>
Как отмечается, в чемпионате могут участвовать ЛОВЗ по зрению, с полным или ослабленным зрением, а также с полной или ослабленной потерей слуха (юридически считающиеся глухонемыми). Помимо этого, с поражением опорно- двигательного аппарата, в том числе тяжело передвигающиеся и другие с физической инвалидностью не менее 50%.
Перед этими стартами пройдет чемпионат Кыргызстана, который является отборочным для местных участников. Он состоится с 25 по 29 августа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум