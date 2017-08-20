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В одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палате

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365053_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443620-ru.html

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20 августа 2017, 11:47       Комментарии

В одной из больниц Кыргызстана тараканы заполонили палаты, где находятся пациенты и их родственники. О каком именно медучреждении конкретно идет речь, пользователь социальной сети Facebook не уточнил.
Салира Илиязова в своей публикации отмечает, что всю ночь пока она дежурила возле братишки думала, как бы насекомые, не заползли ей и парню в ухо. В подтверждении своих слов прилагается видео, на котором, тараканы разгуливают по матрацу, полу и стенам помещения.
"Когда же все-таки наши люди удостоятся такой чести проходить лечение в нормальных, человеческих, цивилизованных условиях! Почему мы должны лежать на вшивых, рваных, пропитанных многолетней мочой матрацах, по которым и сквозь которые шныряют туда и обратно тараканы. Почему я не могу нормально полежать, пока ухаживаю за больным, а быть все время на шухере: а вдруг, гады, заползут или ко мне или к больному в ухо-нос-рот",- говориться в публикации.

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