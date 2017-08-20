Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗВ Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗВ Бишкек прибудет ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного и Георгия ПобедоносцаВ Бишкек прибудет ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного и Георгия Победоносца

В Узбекистане приготовили плов весом более 6 тонн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443619-ru.html

Похожие новости

90% иностранцев, обратившихся о приеме в гражданство КР за последние 4 года, прибыли из Узбекистана и Таджикистана, - ГРС

В Узбекистане задержаны 90 лиц в рамках операции "Чистка-антитеррор"

В Узбекистане создается госфонд поддержки развития предпринимательства

Узбекистан сокращает чёрный список диссидентов

О разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КР

20 августа 2017, 11:28       Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17. /Кабар/. В городе Алмалык (Ташкентская область) накануне приготовили самый большой плов в Узбекистане, сообщили журналистам Trend в пятницу в хокимияте (администрации) города.
Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более шести тонн.
Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в восемь тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил более семи тонн, очаг, на котором разместили казан, весил почти три тонны.
Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов – 826 килограммов говядины, 825,5 килограмма баранины, 1,65 тонны риса. В громадный казан положили 2,4 тонны моркови, 185 килограммов лука, 350 литров растительного масла, огромное количество соли и приправ.
В приготовлении плова принимали участие более 50 именитых ошпазов (поваров) со всего Узбекистана.
Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.
В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова день и ночь работали 150 человек разных профессий.
По данным организаторов мероприятия - телеканала Milliy, это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннеса состоится восьмого сентября в рамках фестиваля традиционной культуры "Узбегим".
Отметим, что в декабре 2016 года узбекский плов был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум