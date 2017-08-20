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Экспертов по "космической" интеграции ЕЭАС объединят в группу

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/ekspertov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443618-ru.html

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20 августа 2017, 11:04       Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17. /Кабар/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приступили к созданию интегрированной системы Союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на базе объединенной орбитальной группировки государств ЕАЭС. Такое решение было принято на совещании под председательством члена Коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В совещании участвовали представители органов исполнительной власти по космической деятельности и национальные операторы систем дистанционного зондирования Земли (ДСЗ) Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации, эксперты Республики Армения и Кыргызской Республики, а также участники евразийской технологической платформы "Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности".
Стороны обсудили организационные и технические вопросы подготовки межгосударственной программы по реализации интеграционного проекта "Создание интегрированной системы государств-членов ЕАЭС по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и решили создать совместную Рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по проекту.
Работа группы будет проходить в два этапа. На первом этапе эксперты определят необходимость разработки международного договора о сотрудничестве стран Союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг, а также рассмотрят возможность использовать уже существующие многосторонние соглашения.
Второй этап, который завершится в ноябре 2018 года, предусматривает подготовку предложений по содержанию межгосударственной программы государств ЕАЭС.
Основным результатом интеграционного проекта станет повышение эффективности и качества обеспечения потребителей различных секторов экономики стран ЕАЭС космической информацией и производными продуктами дистанционного зондирования Земли.
Формирование Рабочей группы – это начало практической реализации плана мероприятий по созданию совместной орбитальной группировки государств ЕАЭС, который был разработан ЕЭК совместно с Евразийской инновационной технологической платформой "Космические и геоинформационные технологии". Его итогом, помимо создания евразийской орбитальной группировки, станет совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата Союза.
Кроме этого, в качестве одного из направлений совместных работ в рамках проекта рассматривается возможность интеграции ресурсов действующих орбитальных группировок космических аппаратов ДСЗ союзных государств и создание общей информационной наземной инфраструктуры, которая позволит обеспечить доступ глобальных пользователей к объединенным ресурсам национальных систем ДЗЗ и их коммерциализации на рынке стран ЕАЭС и мировом рынке.
Наиболее сложным и важным этапом проекта станет создание совместной орбитальной группировки стран Союза на базе перспективных космических аппаратов с инновационным комплексом наблюдения за Землёй и формирование для этой цели производственной кооперации предприятий стран ЕАЭС. Техническую возможность и экономическую целесообразность создания совместной орбитальной группировки стран ЕАЭС и предстоит обосновать совместной Рабочей группе.

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