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Дочь Орзубека Назарова в коме: отец ищет доноров крови

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunaia-do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443617-ru.html

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Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

20 августа 2017, 11:12       Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. 17-летняя дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова попала в ДТП и впала в кому. Ей срочно требуется переливание крови, отец просит неравнодушных граждан стать донорами.
"Друзья, помогите! Моя Аделина в коме. Нужна кровь. Любая группа. Адрес для сдачи крови — Бишкек, пересечение Белинского — Айни "Центр сдачи крови. Для БИИЦГиО. Назарова Аделина 17 лет", - написал он в своей страничке в сети.
Прием доноров начнется с понедельника по указанному выше адресу. При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, жестокая авария произошла в ночь с 18 на 19 июля в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo. Впоследствии ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, 17-летняя Аделина Назарова, была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Она сейчас в коме. Водитель иномарки, девушка 32 лет, была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь.
По данным пресс-службы ГУВД, сейчас милиция ведет следствие и выясняет причины аварии. Информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения. Они также опровергли информацию, что ехавшие на мотоцикле убегали от погони патрульной милиции.

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