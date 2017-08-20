Дочь Орзубека Назарова в коме: отец ищет доноров крови

20 августа 2017, 11:12 Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. 17-летняя дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова попала в ДТП и впала в кому. Ей срочно требуется переливание крови, отец просит неравнодушных граждан стать донорами.

"Друзья, помогите! Моя Аделина в коме. Нужна кровь. Любая группа. Адрес для сдачи крови — Бишкек, пересечение Белинского — Айни "Центр сдачи крови. Для БИИЦГиО. Назарова Аделина 17 лет", - написал он в своей страничке в сети.

Прием доноров начнется с понедельника по указанному выше адресу. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, жестокая авария произошла в ночь с 18 на 19 июля в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo. Впоследствии ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, 17-летняя Аделина Назарова, была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Она сейчас в коме. Водитель иномарки, девушка 32 лет, была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь.

По данным пресс-службы ГУВД, сейчас милиция ведет следствие и выясняет причины аварии. Информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения. Они также опровергли информацию, что ехавшие на мотоцикле убегали от погони патрульной милиции.