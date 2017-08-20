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В Чункурчаке пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364896_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443615-ru.html

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На Иссык-Куле состоятся "бои кочевников" — турнир по MMA

20 августа 2017, 10:53       Комментарии

С 23 по 25 августа в урочище Чункурчак Чуйской области пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука памяти общественного деятеля Табылды Эгембердиева.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, свое участие на этом турнире подтвердили лучники из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Бангладеш. Кыргызстан на турнире будут представлять 11 спортсменов.
Состав команды классических состязаний 3 мужчин, 3 женщины и 1 представитель. Также состязания проводятся среди юниоров и юношей.
Цели соревнований - повышение спортивного мастерства спортсменов; установление дружеских связей со спортсменами из других регионов и стран; привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни; популяризация и развитие олимпийского вида спорта стрельбы из лука.
Отметим, несколько лет назад в Кыргызстане вновь возродили олимпийский вид спорта - стрельбу из лука. В настоящее время спортсмены Кыргызстана выступают на международных состязаниях, в том числе участвовали на последних Азиатских играх.

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