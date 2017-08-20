NASA задействует ИИ для определения оптимальных точек посадки на Луне

20 августа 2017, 11:04 Комментарии

Специалисты NASA привлекли компанию Intel, чтобы оптимизировать процесс посадки луноходов на Луну. Для этого будет использоваться Nervana - платформа для приложений искусственного интеллекта, занимающейся в том числе машинным обучением, передает TJournal.

При помощи искусственного интеллекта, исследователи смогли обработать около 200 терабайт информации, полученной из собранных спутниками 3D изображений Луны. Специалисты собрали их в лунную карту, и решили проблему отображения кратеров на участках, расположенных в тени.

Эта информация нужна NASA для определения более удобных точек для приземления лунохода, что среди прочего увеличит уровень облучения солнечной радиацией для лучшей работы бортовых приборов. Есть вероятность, что данные также помогут агентству достичь цели по запуску беспилотных луноходов, которые смогут снять более сложные снимки лунной поверхности.

По словам управляющего менеджера Intel Навена Рао (Naveen Rao), количество информации, которую собирает NASA, "опережает их возможности разобраться в ней".

Обычно у исследователей меньше доступа к новейшим техническим средствам, чем у большинства многих компаний. Но как учёный я глубоко уверен, мы должны постараться предоставить эти средства.

Навена Рао, управляющий менеджер Intel

По словам Рао, исследователи смогли обработать данные за 2,5 недели, используя при этом стандартные технологии компании. Система Nervana смогла завершить задачи, на которые люди тратят от двух до трёх часов, приблизительно за минуту. Показатель точности составил около 98,4%.

Программа станет частью восьминедельного мероприятия NASA, на котором будут обсуждаться методы применения искусственного интеллекта при решении широкого ряда проблем, начиная получением ресурсов с космических станций и заканчивая обеспечением орбитальной обороны.