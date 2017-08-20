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Учения "Степной орел" подготовят казахстанских миротворцев к экстренным ситуациям

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ucheniia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443611-ru.html

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20 августа 2017, 10:55       Комментарии

БИШКЕК, 20.08.17. /Кабар/. Казахстанские солдаты получают "бесценный опыт" в ходе учений "Степной орел", сообщает Каравансарай со сылкой на наблюдателей.
Недавно прошедшие в Казахстане многонациональные учения помогают укрепить сотрудничество в области безопасности с другими странами, считают наблюдатели.
Учения "Степной орел" являются "ключевым звеном в миротворческой подготовке казахстанских военнослужащих", сказал 4 августа министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков на заключительной церемонии, согласно сообщению министерства.
Учения "Степной орел" проводятся ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года они проходят в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". В этом году учения проходили с 31 марта по 11 апреля и с 22 июля по 4 августа на полигоне "Илийский" в Алматинской области.
В учениях также приняли участие военные Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Великобритании и США.


Основная цель учений "Степной орел" заключается в "подготовке к проведению операций по поддержанию мира и реагировании на локальные конфликты и разные кризисные ситуации", сообщил "Каравансараю" жамбылский политолог Руслан Сексенбаев.
Казахстан планирует "увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира", заявил Жасузаков на заключительной церемонии.
"Учение позволяет выработать общий подход органов управления [Казахстана] к порядку планирования, организации и проведения операций, проводимых ООН и НАТО", – говорится в заявлении Министерства обороны.
Казахстанские военнослужащие в ходе учений "Степной орел" получили великолепную возможность обмена опытом с профессионалами из других стран, – говорит Сексенбаев. – Для наших миротворцев это бесценный опыт".

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