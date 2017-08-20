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В Канаде митингуют в поддержку мигрантов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365048_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443609-ru.html

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20 августа 2017, 10:41       Комментарии

В Ванкувере около четырёх тысяч человек вышли на антирасистскую демонстрацию. Они выступают за продолжение политики "открытых дверей" для мигрантов.
Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал STV.
Отмечается, что на улицы города также вышли демонстранты правого толка, выступающие против "исламизации Канады". Столкновений между участниками двух акций пока не зафиксировано.
По данным телеканала, на митинг противников мигрантов пришли несколько десятков активистов.
Ранее сообщалось, что в Бостоне прошёл митинг консервативно настроенных активистов за свободу слова, а неподалёку от места проведения их акции состоялось шествие противников консерваторов.

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