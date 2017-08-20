В ДТП на мотоцикле пострадала дочь Орзубека Назарова. Ей нужна помощь

20 августа 2017, 10:18 Комментарии

Дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова нуждается в переливании крови. Сейчас она находится в коме, об этом сообщил сам отец пострадавшей в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне в Бишкеке на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта. Чуй. Мотоцикл марки "Сузуки" под управлением гражданина К.В. 1995 года рождения столкнулся с автомобилем "Тойота Пассо". В результате аварии в автомобиле пострадали три человека, а мотоциклист скончался от полученных травм. Кроме того увечья получила и дочь Назарова, она находилась на заднем сиденье двухколесного транспорта.

По неофициальной информации, за мотоциклом была погоня. Однако в управлении патрульной милиции уверяют, что погони не было. Сотрудники УПМ, заметив нарушителя скоростного режима, направились в его сторону. Спустя небольшой промежуток времени патруль обнаружил ДТП.

Сейчас пострадавшей Аделине Назаровой требуется помощь. Ее отец просит всех не равнодушных сдать кровь для 17-летней девушки.

"Друзья, помогите! Моя Аделина в коме. Нужна кровь. Любая группа. Адрес для сдачи крови - Бишкек, ул. Белинского - Айни. Центр сдачи крови. Для БИИЦГиО. Назарова Аделина, 17 лет",- говорится в публикации.