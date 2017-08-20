Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека 21 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека 21 августа отключат электричествоВ Бостоне прошла многотысячная демонстрация против альт-правыхВ Бостоне прошла многотысячная демонстрация против альт-правых

ЦИК закупит 2,5 тыс луп на выборы президента

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443607-ru.html

Похожие новости

Скончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека Султанова

ЦИК закупает увеличительные лупы

Штабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работу

Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, - ЦИК

Президент Татарстана: Чингиз Айтматов сын двух братских народов – кыргызского и татарского

20 августа 2017, 9:45       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия закупает 2,5 тысячи луп на выборы президента, сообщила пресс-служба ЦИК.
Увеличительные стекла необходимы на избирательных участках для лиц с ограниченными возможностями здоровья, чтобы им легче было поставить "галочку" на бюллетенях.
Согласно требованиям, лупа должна быть плоской, прямоугольной, в черной раме, с трехкратным увеличением. Линза Френеля должна быть выполнена из оптического гибкого ударопрочного пластика.
На покупку увеличительных линз выделено 875 тысяч сомов.
Выборы президента состоятся 15 октября. Пока официальную регистрацию прошли два кандидата.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум