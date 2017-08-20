ЦИК закупит 2,5 тыс луп на выборы президента

20 августа 2017, 9:45 Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия закупает 2,5 тысячи луп на выборы президента, сообщила пресс-служба ЦИК.

Увеличительные стекла необходимы на избирательных участках для лиц с ограниченными возможностями здоровья, чтобы им легче было поставить "галочку" на бюллетенях.

Согласно требованиям, лупа должна быть плоской, прямоугольной, в черной раме, с трехкратным увеличением. Линза Френеля должна быть выполнена из оптического гибкого ударопрочного пластика.

На покупку увеличительных линз выделено 875 тысяч сомов.

Выборы президента состоятся 15 октября. Пока официальную регистрацию прошли два кандидата.

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