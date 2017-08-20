В каких районах Бишкека 21 августа отключат электричество

20 августа 2017, 9:46 Комментарии
В некоторых районах Бишкека 21 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Улан" (дом №3);
– улица Абдрахманова (дом №145);
– улица Белгородская (дом №69);
– улицы Джаманбаева, Айни, проспект Мира;
– улицы Серпуховская, Месароша, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Исанова, проспект Манаса;
– улицы Профессора Зимы, Баялинова, Белинского;
– проспект Мира, улицы Шота Руставели, Славянская, Юдахина, Табалдиева.
С 9:00 до 18:00:
– улицы Абдумомунова, Фрунзе, Огонбаева, Т.Айтматова;
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Бельская, Адырская, Наманганская, Рабочая, переулок Берликский).