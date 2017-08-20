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Новости Кыргызстана

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В каких районах Чуйской области 21 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443605-ru.html

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20 августа 2017, 9:50       Комментарии

В некоторых районах Чуйской области 21 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
С 9:00 до 17:00:
– село Лесхозное, жилмассив "МТФ-2";
– села Васильевка, Полевое, Виноградное, Прибойное;
– город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Кирова, Шевченко, Дзержинского, Промышленная, Линейная, Заводская, Геологическая), села Гавриловка (улица Молодежная), Шалта (улицы Шопокова, Осмон, Боронбаева, Комсомольская, Иманалы, Шабданалы, Ленина);
– села Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая);
– села Достук (улица Достук), Тош-Булак (кошары), Манас (авиагородок).
С 9:00 до 18:00:
– села Уч-Эмчек (улица Кычана), Нижний Ичке-Суу (улица Болоболаева).
С 8:00 до 12:00:
– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№15-21,26).
С 8:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Целинная, Пограничная, Чехова, Фурманова), село Алексеевка;
– села Кызыл-Аскер, Мээнетчкеч, Алга, Бурана, Калыгул, Джаны-Джол.

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