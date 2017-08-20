В каких районах Чуйской области 21 августа отключат электричество

20 августа 2017, 9:50 Комментарии

В некоторых районах Чуйской области 21 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

С 9:00 до 17:00:

– село Лесхозное, жилмассив "МТФ-2";

– села Васильевка, Полевое, Виноградное, Прибойное;

– город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Кирова, Шевченко, Дзержинского, Промышленная, Линейная, Заводская, Геологическая), села Гавриловка (улица Молодежная), Шалта (улицы Шопокова, Осмон, Боронбаева, Комсомольская, Иманалы, Шабданалы, Ленина);

– села Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая);

– села Достук (улица Достук), Тош-Булак (кошары), Манас (авиагородок).

С 9:00 до 18:00:

– села Уч-Эмчек (улица Кычана), Нижний Ичке-Суу (улица Болоболаева).

С 8:00 до 12:00:

– город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№15-21,26).

С 8:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Целинная, Пограничная, Чехова, Фурманова), село Алексеевка;

– села Кызыл-Аскер, Мээнетчкеч, Алга, Бурана, Калыгул, Джаны-Джол.