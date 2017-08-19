Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Яблочный спас — конец лета в Оше отметили праздником урожаяЯблочный спас — конец лета в Оше отметили праздником урожая

Скончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека Султанова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443602-ru.html

Похожие новости

Штабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работу

Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, - ЦИК

Президент Татарстана: Чингиз Айтматов сын двух братских народов – кыргызского и татарского

"Агитаторы" кандидата в президенты украли у пенсионеров деньги на похороны

Калыкбек Султанов назначен руководителем бишкекского штаба кандидата от СДПК С.Жээнбекова

19 августа 2017, 22:14       Комментарии

После продолжительной болезни скончалась Роза Султанова, супруга бывшего советника президента Калыкбека Султанова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум