Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека СултановаСкончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека СултановаДочь Орзубека Назарова пострадала в ДТП с мотоциклом — ей нужна кровьДочь Орзубека Назарова пострадала в ДТП с мотоциклом — ей нужна кровь

Яблочный спас — конец лета в Оше отметили праздником урожая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443601-ru.html

Похожие новости

Триатлонист отметил преимущество подготовки к соревнованиям в Кыргызстане

Парочка в Кыргызстане отметила благодатную свадьбу — 70 лет вместе

Суд Санкт-Петербурга продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

Премьер Кыргызстана отметил активизацию кыргызско-узбекских двусторонних отношений

В Петербурге суд продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

19 августа 2017, 21:32       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В Оше отметили праздник урожая - Яблочный спас, который у славян символизирует конец лета. Его традиционно празднуют 19 августа.
По словам руководителя представительства "Россотрудничества" в Оше Василия Алексеева, это первое мероприятие такого масштаба на юге Кыргызстана за последние несколько лет. Гости праздника - представители различных национальных диаспор, смогли продегустировать десятки яблочных пирогов, яблоки первого урожая разных сортов и принять участие в развлекательных конкурсах.
Планируется, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум