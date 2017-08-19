Яблочный спас — конец лета в Оше отметили праздником урожая

19 августа 2017, 21:32 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В Оше отметили праздник урожая - Яблочный спас, который у славян символизирует конец лета. Его традиционно празднуют 19 августа.

По словам руководителя представительства "Россотрудничества" в Оше Василия Алексеева, это первое мероприятие такого масштаба на юге Кыргызстана за последние несколько лет. Гости праздника - представители различных национальных диаспор, смогли продегустировать десятки яблочных пирогов, яблоки первого урожая разных сортов и принять участие в развлекательных конкурсах.

Планируется, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно.

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