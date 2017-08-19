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С.Жээнбеков изучил проблемы двух крупных районов Иссык-Кульской областиС.Жээнбеков изучил проблемы двух крупных районов Иссык-Кульской области

Дочь Орзубека Назарова пострадала в ДТП с мотоциклом — ей нужна кровь

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443599-ru.html

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19 августа 2017, 20:33       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова нуждается в переливании крови - она пострадала в ДТП.
Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщил сам Назаров.
17-летняя Аделина Назарова пострадала в ДТП, которое произошло ночью 19 августа в центре Бишкека. Аделина сидела на заднем сиденье мотоцикла, который врезался в легковушку. 21-летний мотоциклист погиб, людей из салона автомобиля госпитализировали с различными травмами.
По словам Назарова, его дочь в тяжелом состоянии доставили в Бишкекский национальный центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Девушка впала в кому.
"У Аделины первая положительная кровь, но медики сказали, что может помочь человек с любой группой крови. Главное, чтобы он не страдал раньше тяжелыми болезнями и не употреблял алкоголь на выходных. Желающие помочь моей семье могут прийти утром в понедельник в Центр сдачи крови, который находится на пересечении проспекта Чынгыза Айтматова и улицы Айни", - сказал Назаров.
Редакции Sputnik Кыргызстан очевидцы сообщили, что за мотоциклом гнались сотрудники УПМ на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.
При этом пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники ПМ примерно в 01.30 заметили мотоцикл, "передвигающийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".
"При проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП", - отметили в ГУВД.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначено служебное расследование.
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