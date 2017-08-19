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Кыргызстанских борцов экипировали и проводили на чемпионат мира

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443598-ru.html

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Борцы из Кыргызстана выступят на чемпионате мира в Афинах

19 августа 2017, 19:57       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Кыргызстанских борцов проводили на чемпионат мира, сообщила пресс-служба Федерации борьбы КР.
© Sputnik / Мирбек СакеновКыргызстанских борцов проводили на чемпионат мира В мировом первенстве, которое состоится во Франции, примут участие 19 отечественных спортсменов. Они будут состязаться в вольной, греко-римской и женской борьбе. Первая группа улетела в субботу утром.
Борцам накануне выдали необходимую экипировку. По словам вице-президента Федерации борьбы Дамирбека Асылбек уулу, на первенство были отобраны сильнейшие борцы.
"У них немалый опыт выступлений на международной арене. Поэтому ждем побед и медалей", - сказал он.
Чемпионат мира начнется в Париже 21 августа и продлится до 27-го.
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