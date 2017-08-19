Кыргызстанских борцов экипировали и проводили на чемпионат мира

19 августа 2017, 19:57 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Кыргызстанских борцов проводили на чемпионат мира, сообщила пресс-служба Федерации борьбы КР.

© Sputnik / Мирбек СакеновКыргызстанских борцов проводили на чемпионат мира В мировом первенстве, которое состоится во Франции, примут участие 19 отечественных спортсменов. Они будут состязаться в вольной, греко-римской и женской борьбе. Первая группа улетела в субботу утром.

Борцам накануне выдали необходимую экипировку. По словам вице-президента Федерации борьбы Дамирбека Асылбек уулу, на первенство были отобраны сильнейшие борцы.

"У них немалый опыт выступлений на международной арене. Поэтому ждем побед и медалей", - сказал он.

Чемпионат мира начнется в Париже 21 августа и продлится до 27-го.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });