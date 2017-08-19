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ЦИК признал действительными 45 тысяч подписей в поддержку Жээнбекова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365046_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443597-ru.html

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19 августа 2017, 19:03       Комментарии

Рабочая группа проверила подписные листы в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в ЦИК.
Ранее команда Жээнбекова предоставила 49 779 подписей избирателей.
Согласно заключению рабочей группы, выявлено недостоверных и недействительных 3 810 подписей. Действительными определены 45 969 подписей.
Ранее Жээнбеков уже выполнил два основных требования: прошел тестирование на знание кыргызского языка и внес избирательный залог.
В случае отсутствия других нарушений комиссия должна зарегистрировать его кандидатуру в ближайшие дни.

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