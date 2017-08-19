ЦИК признал действительными 45 тысяч подписей в поддержку Жээнбекова

19 августа 2017, 19:03 Комментарии

Рабочая группа проверила подписные листы в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в ЦИК.

Ранее команда Жээнбекова предоставила 49 779 подписей избирателей.

Согласно заключению рабочей группы, выявлено недостоверных и недействительных 3 810 подписей. Действительными определены 45 969 подписей.

Ранее Жээнбеков уже выполнил два основных требования: прошел тестирование на знание кыргызского языка и внес избирательный залог.

В случае отсутствия других нарушений комиссия должна зарегистрировать его кандидатуру в ближайшие дни.