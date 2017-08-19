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Новости Кыргызстана

ЦИК признал действительными 45 тысяч подписей в поддержку ЖээнбековаЦИК признал действительными 45 тысяч подписей в поддержку Жээнбекова

Дожди на Иссык-Куле — погода по Кыргызстану на 20 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443596-ru.html

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19 августа 2017, 19:10       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В воскресенье, 20 августа, осадки ожидаются только в предгорных и горных районах Иссык-Кульской области, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
По остальной территории республики дождей не будет, обещают синоптики.
В Чуйской и Таласской областях ночью +17, днем 31 тепла.
В Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях в ночное время до 18 со знаком "плюс", днем 32 градуса выше нуля.
В Нарынской области ночью +10, днем +24.
В Иссык-Кульской области 14 тепла ночью, днем +23.
В Бишкеке без осадков. Ночью +17, днем +29.
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