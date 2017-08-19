Дожди на Иссык-Куле — погода по Кыргызстану на 20 августа

19 августа 2017, 19:10 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В воскресенье, 20 августа, осадки ожидаются только в предгорных и горных районах Иссык-Кульской области, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

По остальной территории республики дождей не будет, обещают синоптики.

В Чуйской и Таласской областях ночью +17, днем 31 тепла.

В Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях в ночное время до 18 со знаком "плюс", днем 32 градуса выше нуля.

В Нарынской области ночью +10, днем +24.

В Иссык-Кульской области 14 тепла ночью, днем +23.

В Бишкеке без осадков. Ночью +17, днем +29.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });