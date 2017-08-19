Путевку в ОАЭ за лучший плов — фестиваль в Оше

19 августа 2017, 18:13 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В Оше откроется вкуснейший фестиваль плова, сообщила пресс-служба мэрии города.

Откроется мероприятие в воскресенье в 10.00 в Парке любви.

В кулинарном состязании примут участие лучшие повара из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Всех гостей ждут приятные сюрпризы от организаторов, а также уникальная возможность отведать плов в исполнении лучших поваров Центральной Азии и России.

Победитель фестиваля получит приз - путевку в Объединенные Арабские Эмираты.

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