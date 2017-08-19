Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Южных воротах Бишкека дали старт музыкальным вечерамНа Южных воротах Бишкека дали старт музыкальным вечерам

Смерть и кома: последствия ночной аварии

Источник:
http://kabar.kg/news/smert-i-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443593-ru.html

Похожие новости

Смертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянии

В центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

Межведгруппа и МЧС провели оценочное обследование состояния высокогорных озер

Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%

ИД "Вечерний Бишкек" соболезнует в связи со смертью Абилезима Ниязова

19 августа 2017, 17:27       Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке впоследствии ночного ДТП скончался молодой парень, несовершеннолетняя девушка впала в кому и еще одна девушка со множественными ушибами и травмами головы госпитализирована.
По данным пресс-службы Минздрава КР, в аварии, которая произошла в ночь с 18 на 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо погиб парень и еще две участницы ДТП доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
При столкновении легкового автомобиля марки Toyota Passo с мотоциклом марки Suzuki на месте скончался водитель мотоцикла, которому было 21 год. Девушка, которая ехала с ним, ночью была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Она сейчас в коме. Ей 17 лет. Водитель иномарки, девушка 32 лет, была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
По данным пресс-службы ГУВД, сейчас милиция ведет следствие и выясняет причины аварии. Информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения. Они также опровергли информацию, что ехавшие на мотоцикле убегали от погони патрульной милиции.
"Сотрудники патрульной милиции, находившиеся на службе в том участке примерно в 1:30 заметили мотоцикл передвигающийся на высокой скорости по улице Т. Молдо. При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили дорожно-транспортное происшествие с участием этого же мотоцикла", - отметили в ведомстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум