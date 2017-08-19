Смерть и кома: последствия ночной аварии

19 августа 2017, 17:27 Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке впоследствии ночного ДТП скончался молодой парень, несовершеннолетняя девушка впала в кому и еще одна девушка со множественными ушибами и травмами головы госпитализирована.

По данным пресс-службы Минздрава КР, в аварии, которая произошла в ночь с 18 на 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо погиб парень и еще две участницы ДТП доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

При столкновении легкового автомобиля марки Toyota Passo с мотоциклом марки Suzuki на месте скончался водитель мотоцикла, которому было 21 год. Девушка, которая ехала с ним, ночью была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Она сейчас в коме. Ей 17 лет. Водитель иномарки, девушка 32 лет, была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным пресс-службы ГУВД, сейчас милиция ведет следствие и выясняет причины аварии. Информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения. Они также опровергли информацию, что ехавшие на мотоцикле убегали от погони патрульной милиции.

"Сотрудники патрульной милиции, находившиеся на службе в том участке примерно в 1:30 заметили мотоцикл передвигающийся на высокой скорости по улице Т. Молдо. При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили дорожно-транспортное происшествие с участием этого же мотоцикла", - отметили в ведомстве.