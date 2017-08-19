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Япония запустила спутник для создания аналога GPS

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365038_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443592-ru.html

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19 августа 2017, 16:21       Комментарии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило спутник связи "Митибики-3".
Он является одним из четырёх спутников, необходимых для создания собственной системы геопозиционирования QZSS, сообщает RT.
みちびき3号機を搭載したH-IIAロケット35号機は、JAXA種子島宇宙センターから14時29分に打ち上げられました。#H2AF35 #QZS3 pic.twitter.com/gOHGq6Ruv8
- JAXAウェブ (@JAXA_jp) 19 августа 2017 г.
Первый спутник "Митибики" был запущен 11 сентября 2010 года. Предполагается, что QZSS будет использоваться в качестве дополнения к американской системе глобального позиционирования GPS.

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