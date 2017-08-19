На Южных воротах Бишкека дали старт музыкальным вечерам

19 августа 2017, 16:38 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. В Октябрьском районе состоялось открытие музыкальных вечеров, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В Октябрьском районе состоялось открытие музыкальных вечеров Эстафету район принял от Первомайского района. Открытие мероприятия состоялось с участием симфонического оркестра мэрии Бишкека и радиостанции "Кыргызстан обондору". Музыкальные вечера будут проводиться каждую пятницу.

Эта инициатива проводится в рамках Года нравственности, воспитания и культуры. Концерты помогут зарядиться хорошим настроением перед выходными, обещает мэрия.

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