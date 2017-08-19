Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Япония запустила спутник для создания аналога GPSЯпония запустила спутник для создания аналога GPSСмертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянииСмертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянии

Возможно, была погоня — подробности гибели мотоциклиста в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443590-ru.html

Похожие новости

На Южных воротах Бишкека дали старт музыкальным вечерам

Смертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянии

С 12 лет я продавала корейские салаты — история бишкекской телеведущей

Мэрия Бишкека продолжает музыкальные вечера под открытым небом

В центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

19 августа 2017, 15:53       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Перед тем как попасть в ДТП, мотоцикл ехал на большой скорости, сообщили в пресс-службе ГУВД, комментируя ночную автоаварию в центре Бишкека, в которой погиб мотоциклист.
19 августа примерно в 1.30 мотоциклист с девушкой на заднем сиденье двигался по проспекту Чуй и на перекрестке с улицей Тоголока Молдо столкнулся с автомобилем Toyota Passo.
По информации пресс-службы, погибшему был 21 год. Он ехал на мотоцикле марки Suzuki.
В результате ДТП водитель Toyota и его два пассажира получили различные травмы и попали в больницу. Госпитализировали также и 21-летнюю пассажирку мотоцикла. Она находится в коме.
Редакции Sputnik Кыргызстан очевидцы сообщили, что за мотоциклом гнались сотрудники УПМ на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в Passo.
При этом пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники ПМ примерно в 1.30 заметили мотоцикл, "передвигающийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".
"При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили ДТП", - отметили в ГУВД.
Милиционеры помогли фельдшерам "Скорой помощи" погрузить пострадавших в карету.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначено служебное расследование.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум