Возможно, была погоня — подробности гибели мотоциклиста в Бишкеке

19 августа 2017, 15:53 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Перед тем как попасть в ДТП, мотоцикл ехал на большой скорости, сообщили в пресс-службе ГУВД, комментируя ночную автоаварию в центре Бишкека, в которой погиб мотоциклист.

19 августа примерно в 1.30 мотоциклист с девушкой на заднем сиденье двигался по проспекту Чуй и на перекрестке с улицей Тоголока Молдо столкнулся с автомобилем Toyota Passo.

По информации пресс-службы, погибшему был 21 год. Он ехал на мотоцикле марки Suzuki.

В результате ДТП водитель Toyota и его два пассажира получили различные травмы и попали в больницу. Госпитализировали также и 21-летнюю пассажирку мотоцикла. Она находится в коме.

Редакции Sputnik Кыргызстан очевидцы сообщили, что за мотоциклом гнались сотрудники УПМ на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в Passo.

При этом пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники ПМ примерно в 1.30 заметили мотоцикл, "передвигающийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".

"При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили ДТП", - отметили в ГУВД.

Милиционеры помогли фельдшерам "Скорой помощи" погрузить пострадавших в карету.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначено служебное расследование.

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