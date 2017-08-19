Смертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянии

19 августа 2017, 15:46 Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. В ночь с 18 на 19 августа в центре Бишкеке произошла авария со смертельным исходом: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека. Ночью примерно в 01:30 часов на пересечении проспекта Чуй с улицей Тоголока Молдо столкнулись мотоцикл и автомобиль марки Toyota Passo. Впоследствии аварии водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, ехавшая с ним, и водитель иномарки были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"В ходе предварительной до следственной проверки, как пояснили сотрудники патрульной милиции находившиеся на службе в том участке, было установлено, что примерно в 1:30 заметили мотоцикл передвигающийся на высокой скорости по улице Т. Молдо. При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили дорожно-транспортное происшествие с участием этого же мотоцикла", - говорится в сообщении..

Сотрудники патрульной милиции оказали помощь сотрудникам службы "103", при погрузке пострадавших в машину скорой помощи.

В ГУВД Бишкека отметили, что на данный момент ведется следствие, и информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения.