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Смертельное ДТП: погиб мотоциклист, еще два человека в тяжелом состоянии

Источник:
http://kabar.kg/news/smertel-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443589-ru.html

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Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Бишкеке, два человека погибли (видео)

19 августа 2017, 15:46       Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. В ночь с 18 на 19 августа в центре Бишкеке произошла авария со смертельным исходом: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека. Ночью примерно в 01:30 часов на пересечении проспекта Чуй с улицей Тоголока Молдо столкнулись мотоцикл и автомобиль марки Toyota Passo. Впоследствии аварии водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, ехавшая с ним, и водитель иномарки были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"В ходе предварительной до следственной проверки, как пояснили сотрудники патрульной милиции находившиеся на службе в том участке, было установлено, что примерно в 1:30 заметили мотоцикл передвигающийся на высокой скорости по улице Т. Молдо. При проезде по пути следования мотоцикла, обнаружили дорожно-транспортное происшествие с участием этого же мотоцикла", - говорится в сообщении..
Сотрудники патрульной милиции оказали помощь сотрудникам службы "103", при погрузке пострадавших в машину скорой помощи.
В ГУВД Бишкека отметили, что на данный момент ведется следствие, и информация по данному факту будет дополнятся по мере выяснения.

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