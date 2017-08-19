Астероид Florence вскоре сблизится с Землей

19 августа 2017, 14:57 Комментарии

Профессиональные астрономы и любители ждут знаменательного события - сближения с Землей астероида Florence диаметром 4,4 км. По данным NASA, объект 1 сентября 2017 года приблизится к нашей планете на семь миллионов километров. Это примерно в 18 раз превышает расстояние между Землей и Луной. С момента запуска программы космического ведомства США, направленной на обнаружение и отслеживание околоземных астероидов, Florence станет крупнейшим астероидом, который пролетит настолько близко от Земли, пишет Naked Science.

Эксперты говорят, что, хотя астероид и считают потенциально опасным, угрозы для нас он не представляет - Florence пройдет на значительном от планеты расстоянии. Астрономы полагают, что еще как минимум 500 лет он не будет представлять для Земли никакой угрозы.

Однако если бы объект пролетал ближе, поводы для опасений были бы более чем основательные. Дело в том, что угрозу для цивилизации представляют астероиды, диаметр которых составляет более 1 км: в их числе находится и Florence. При столкновении с Землей небесного тела диаметром 1000 м энергия удара будет равна примерно 80 тыс. Мт тн, а диаметр кратера составит 20 км. Согласно расчетам, катаклизм приведет к миллионам или даже миллиардам жертв. При диаметре астероида 5 км одним из последствий удара станет глобальное изменение климата. Ну, а 10-километровый астероид почти непременно приведет к закату человеческой цивилизации.

Наблюдать "несостоявшегося убийцу" можно будет посредством небольшого телескопа в конце августа и начале сентября. Сближение Florence с Землей предоставит профессиональным астрономам множество новых данных.

С каждым годом эксперты, в том числе сотрудники NASA, создают все более совершенные методики наблюдения за небесными телами и предсказывания их возможного столкновения с Землей. А недавно специалисты Астрономического института Академии наук Чехии спрогнозировали, что в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах планета подвергнется повышенной опасности столкновения с обломками кометы Энке. В результате прохождения мимо Солнца она разрушается: по некоторым данным, с момента открытия в 1786 году Энке потеряла 85% массы и сейчас имеет диаметр всего лишь 2 км. Есть гипотеза, что знаменитый Тунгусский метеорит являлся крупным обломком данной кометы.