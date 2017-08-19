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ЧП на границе Кыргызстана и Казахстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365043_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443586-ru.html

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19 августа 2017, 14:25       Комментарии

Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь казахстанскую границу. Контрабандисты, занимавшиеся перегоном лошадей из Кыргызстана, скрывались почти неделю. Об этом, как пишет Tengrinews.kz, в интервью телеканалу "Астана" сообщил заместитель главы КНБ, директор Пограничной службы Дархан Дильманов.
Напомним, в ночь на 13 августа приблизительно 20 человек пытались пересечь границу с казахстанской стороны, перерезав металлическую сетку. Военнослужащие заставы "Жасоркен" сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованиям и начали забрасывать пограничников камнями.
После этого пограничники открыли огонь по преступникам. Один человек был убит. Погибшим оказался гражданин Казахстана, 30-летний житель села Жасоркен. Остальные с места происшествия скрылись.
"В отношений нашего военнослужащего солдата срочной службы также возбуждено уголовное дело. Но мы надеемся, что следственные органы разберутся и примут правильное решение. Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица, которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружениям пограничной службы, на данном участке они выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы, следственные мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены", - заявил Дильманов.
После чрезвычайного происшествия Казахстан усилил государственную границу с Кыргызстаном. На опасный участок были переброшены дополнительные силы.

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