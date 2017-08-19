С 12 лет я продавала корейские салаты — история бишкекской телеведущей

19 августа 2017, 14:36 Комментарии

Если честно, в жизни Чолпон Уламбекова красивее, чем на фотографиях, которые она выставляет на своих страничках с огромной армией подписчиков. Впрочем, с этой девушкой все не так просто: в два года она осталась без отца и сумела перенять мужской, волевой характер матери.

- В 22 года у большинства бишкекчан в резюме значится только название вуза. Вы же времени зря не теряли. Как начинался ваш трудовой путь?

- В 12 лет я стала делать свои первые деньги: нарезала огромную кастрюлю корейского салата из моркови, расфасовывала его по небольшим пакетикам и сдавала по 10 сомов в пять окрестных магазинов. Со временем стала печь на продажу еще и пироги.

Товар шел хорошо, но с наступлением лета мой небольшой бизнес стал терпеть фиаско. Продавцы не хотели класть мои салаты в холодильник, чтобы не занимать место, и морковь стала быстро портиться.

Прибыль снизилась, и я придумала себе новый вид заработка: стала продавать косметику одной сетевой компании. Попросила сестру зарегистрироваться, потому что сама не подходила по возрасту, и понеслось. Там за 3 недели мне удавалось зарабатывать 4-5 тысяч сомов.

- Дома были не против вашей коммерческой жилки?

- Мама была в восторге, говорила, что я молодец. Хотя работать мне было совсем не обязательно, с финансами у нас все в порядке, мы не голодали.

- Как вы очутились в Турции?

- Моя сестра работала там гидом. Как-то раз мы с мамой в очередной раз проводили ее в Турцию. Мне тогда только исполнилось 18, впереди была сессия. По дороге из аэропорта говорю маме: "Я же младшая, вы меня, наверное, никогда не отпустите". Но она неожиданно ответила: "Без проблем! Хочешь лететь - лети!". Конечно хочу!

Через две недели после этого разговора я уже сидела в самолете. Сессию удалось закрыть досрочно.

- Чем вы занимались в Турции?

- Работала с туристами из России. Моей задачей было в аэропорту встречать гостей из стран СНГ. Собирался огромный автобус, человек шестьдесят. Как правило, передо мной сидели уставшие после перелета люди, некоторые были подшофе.

Нам предстояло ехать около полутора-двух часов до отеля, и все это время я должна была рассказывать им о Турции. Наверное, сыграл роль мой опыт в КВН, я старалась сделать рассказ интересным, добавить юмора. За это время я усовершенствовала свое ораторское мастерство.

- Были какие-то курьезные моменты?

- Как-то раз с нами ехала, мягко говоря, не очень трезвая женщина. Проблемы начались сразу. Едва сев в автобус, она возмутилась: "Почему ты не начинаешь рассказ?! Давай, работай!". Я объяснила, что по правилам должна сделать это только после того, как автобус покинет аэропорт, а пока мне надо пересчитать пассажиров.

Уже тогда я вдохнула глубже и сказала себе: "Чопа, не обращай внимания, ты выше этого!". Обычно пассажиры всегда внимательно меня слушали, но на этот раз женщина постоянно меня перебивала.

Вот рассказываю я про источники Памуккале, а она начинает комментировать: "Господи, типа там Клеопатра купалась! Да ничо она там не купалась!". Я улыбалась и старалась вести себя дружелюбно. Так она постоянно перебивала меня и критиковала все экскурсии.

В какой-то момент я не выдержала, протянула ей микрофон и с улыбкой сказала: "Вы везде были и видели больше, чем я. Уверена, ваш рассказ будет гораздо интересней". Она ойкнула и замолчала. Больше мою речь никто не прерывал.

Автобус подъехал к ее отелю, я, как положено, помогла ей зарегистрироваться и вернулась к пассажирам. Люди встретили меня аплодисментами. Они наперебой просили прощения за соотечественницу и благодарили за выдержку. У меня слезы из глаз полились, это было так приятно!

Кстати, обычно в виде чаевых мне оставляют долларов 10 с автобуса. На в тот раз сумма превысила сто долларов!

- Иногда в Сети я натыкаюсь на мнение, что девушкам в Турции не пристало работать, начинаются всякие гадкие предположения на эту тему...

- Да, есть разные мнения на этот счет. К счастью, родственники отнеслись к моей работе в Турции адекватно, хотя бы потому, что я жила в одном доме со своей тетей: там женщины живут отдельно от мужчин. За нами следили строже, чем родители.

Мама знает, что я не пью, не курю, не люблю вечеринки, поэтому не побоялась меня отпустить. А вообще, в Турции работает много наших парней и девушек, среди них есть и испорченные. Все как везде. Это зависит от человека, а не от того, где живешь.

- Как вы попали на голубой экран?

- Это произошло полтора года назад. Я обучалась в Академии телеведущих на канале НТС. Параллельно мне нужно было писать дипломную работу. Я взяла тему вечерних шоу, так как являюсь ярой фанаткой Ивана Урганта. На НТС как раз была такая программа.

Я начинаю практиковаться, и вдруг передача закрывается. Тема моей дипломки накрывается медным тазом. На НТС мне посочувствовали и предложили написать о другой программе - "Шербет ШОУ". Я стояла в деканате буквально на коленях, умоляя поменять название дипломной работы. Мне пошли навстречу.

Проходит пара месяцев, и я неожиданно узнаю, что и "Шербет ШОУ" на грани закрытия. Нет денег на сотрудника, который бы тянул на себе большую часть работы над передачей. Я взмолилась: "Понимаю, что прошу многого, но я могу стать вашим помощником, буду работать бесплатно!". Руководство согласилось.

Я выполняла работу редактора и писала дипломку, однако это меня не устраивало: я мечтала быть в кадре. Конечно, мое имя было указано в титрах "Шербет ШОУ", но их ведь никто не читает! Каждое утро перед тем как почистить зубы, здоровалась с "телезрителями" в зеркале: "Доброе утро, дорогие друзья, с вами Чолпон Уламбекова!". Мама слышала это и смеялась.

Потом меня позвали в передачу "Чилистен", там я уже немного работала на камеру, но роль у меня была небольшой, я все еще мечтала попасть на утреннее шоу. Как-то раз мне позвонили с телеканала "Пирамида", сказали, что им нужны ведущие как раз на такую программу.

Я прошла кастинг, и мне предложили выйти в эфир уже на следующий день. Пообещали хорошую зарплату в 22 тысячи сомов (на НТС я работала бесплатно). Так и сменила работу.

- Ненадолго, верно?

- На "Пирамиде" я отработала несколько месяцев. Как-то отдыхала на свадьбе, и тут мне звонит телеведущий Максим Полетаев, предлагает попробовать силы на КТРК. Я тогда сказала, что мне надо подумать, ведь ко мне на "Пирамиде" относились очень по-доброму.

Через несколько часов позвонили коллеги с "Пирамиды" и сообщили, что "Утро" закрывается и нас отправляют в неоплачиваемый отпуск. Я приехала на канал, переговорила с гендиректором "Пирамиды", мы очень тепло попрощались и через несколько дней уже вела "Заману" на КТРК.

- Узнают на улицах?

- Скорее на тоях, потому что основная аудитория "Заманы" - люди за тридцать. Когда вокруг меня эжешки и байкешки, я начинаю чувствовать себя маленькой знаменитостью.

Меня также хорошо узнают школьники, ведь я в рамках социального проекта провожу тренинги для учеников по ораторскому мастерству.

- У вас также очень популярные странички в социальных сетях. Делали что-то, чтобы набрать подписчиков?

- Нет, никогда! Просто загружаю фотографии. Ну, обрабатываю их иногда. Никаких ботов, "взаимной подписки". Я даже не фотографируюсь со звездами, чтобы показать всем, в какой я "классной тусовке". Хотя сейчас многие так делают.

- Вы загружаете видео, где читаете стихотворения. Как вам пришла в голову эта идея?

- Я всегда очень любила поэзию. Как-то в 11-м классе прочла замечательное стихотворение, показала маме. Она неожиданно расплакалась. Оказалось, это любимое произведение моего отца. Его не стало, когда мне было два года...

Это может прозвучать пафосно, но если хотя бы один человек, увидев эти видео в соцсетях, захочет почитать еще что-нибудь, значит, я все делаю не зря. Нужно увлекаться стихами, а не Скриптонитом, который в каждой песне обзывает девушек нехорошими словами.

- Часто ли в комментариях пишут что-то оскорбительное?

- Нет, крайне редко. Думаю, часто негативные комментарии пишут тем девушкам, которые в открытой одежде танцуют на камеры. Дыма-то без огня не бывает...

- Ваша коллега телеведущая Назира Айтбекова недавно вызвала шквал эмоций у кыргызстанцев, когда выложила фотографию в мокром облегающем платье. Вы готовы сделать что-то такое необычное?

- Нет. Я понимаю, что черный пиар - это тоже пиар, но добиваться популярности таким путем не готова. Если хочешь стать успешным телеведущим, надо делать классные проекты. Другого пути к славе для себя я не вижу.

Сейчас в Кыргызстане ради так называемого "хайпа" стали делать неадекватные вещи! Когда разгорелся скандал вокруг Сусанны Егорян, которая уехала на конкурс красоты представлять Кыргызстан и вышла с лентой "Армения", мне было ее жалко. Вся страна набросилась на школьницу! Ее ненавидели везде: в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере. Зачем?

Я написала пост: "Представьте, что кыргызка стала бы представлять Армению. Ох, как бы всех жаба душила! А если бы она в финале вышла в ленте "Кыргызстан", то ей бы оды тут пели".

Один из моих друзей прокомментировал, что эта девочка все прекрасно понимает и сейчас купается в лучах славы. Я зашла к ней на страничку, поняла, что так оно и есть. Затем просто удалила пост.

Я так не хочу. Да, ты станешь популярной молниеносно, люди запомнят твои поступки. Но за это придется дорого заплатить - ходить с черным пятном всю жизнь.

- Вы честно указали в соцсетях, что сейчас без пары. Часто молодые люди пишут, чтобы познакомиться?

- У меня совсем недавно закончились отношения с молодым человеком и к новым я пока не готова... Да, часто пишут "Привет, как дела", но для меня это даже не считается попыткой знакомства.

Я ценю оригинальность. Например, один молодой человек написал: "Здравствуйте, извините, можно задать вам вопрос?". Я была заинтригована, написала, что можно. Он продолжил: "А вы случайно не знакомитесь по воскресеньям?". Это уже интересно.

Сейчас, мне кажется, мужчины боятся сильных женщин. Они хотят видеть просто жену и мать, которая каждый день будет готовить им обеды. Конечно, я буду выполнять эти обязанности, но при этом хочу быть интересной. Оценить это может лишь мужчина, который сам жаждет развиваться.

Думаю, я пошла в маму. Она прекрасная, мудрая женщина, но силой характера посоревнуется с мужчинами. Я уверена, что встречу своего мужчину, но, наверное, время еще не пришло.

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