Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Реконструкция ипподрома "Ак-Кула" начнется в 2018 годуРеконструкция ипподрома "Ак-Кула" начнется в 2018 годуВ центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоциклВ центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

Мэрия Бишкека продолжает музыкальные вечера под открытым небом

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443584-ru.html

Похожие новости

С 12 лет я продавала корейские салаты — история бишкекской телеведущей

В центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

В Бишкеке прошли музыкальные вечера (фото)

В центре Бишкека погиб мотоциклист в ДТП — кадры очевидца

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

19 августа 2017, 13:46       Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17. /Даниил Хашковский – Кабар/. В Бишкеке вчера в 18:00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) вновь стартовали музыкальные вечера под открытым небом.
В Бишкеке интерес к подобным выступлениям огромный. И даже переменчивая погода – не помеха для истинных ценителей музыки. Как видно по публике, на этот концерт пришли целыми семьями. Одни специально выбрали именно этот музыкальный вечер, другие же просто проходили мимо и, услышав музыку, решили остановиться, посмотреть. Концерт длился два часа, и артисты исполнили более двадцати композиций
Как обещали организаторы концерта, для слушателей была предоставлена особая атмосфера во время выступления музыкантов. Сегодня под открытым небом звучали популярные произведения мировой классики и современности, узнаваемые и хорошо известные мелодии.
"Музыкальные вечера — очень хорошая идея", — считает один из слушателей. - Для Бишкека же это пока немного непривычно. Это интересно и горожанам, и туристам. В Бишкеке много творческих людей, которые с удовольствием выходили бы к публике, пели, играли вживую".
Ценители искусства насладились оперным пением и любимыми мелодиями.
Концерт живой музыки – это праздник музыки под открытым небом для настоящих ценителей!
И действительно, атмосфера концерта была незабываемой.
Отметим, что ранее музыкальные вечера прошли в Свердловском районе столицы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум