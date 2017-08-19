Мэрия Бишкека продолжает музыкальные вечера под открытым небом

19 августа 2017, 13:46 Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17. /Даниил Хашковский – Кабар/. В Бишкеке вчера в 18:00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) вновь стартовали музыкальные вечера под открытым небом.

В Бишкеке интерес к подобным выступлениям огромный. И даже переменчивая погода – не помеха для истинных ценителей музыки. Как видно по публике, на этот концерт пришли целыми семьями. Одни специально выбрали именно этот музыкальный вечер, другие же просто проходили мимо и, услышав музыку, решили остановиться, посмотреть. Концерт длился два часа, и артисты исполнили более двадцати композиций

Как обещали организаторы концерта, для слушателей была предоставлена особая атмосфера во время выступления музыкантов. Сегодня под открытым небом звучали популярные произведения мировой классики и современности, узнаваемые и хорошо известные мелодии.

"Музыкальные вечера — очень хорошая идея", — считает один из слушателей. - Для Бишкека же это пока немного непривычно. Это интересно и горожанам, и туристам. В Бишкеке много творческих людей, которые с удовольствием выходили бы к публике, пели, играли вживую".

Ценители искусства насладились оперным пением и любимыми мелодиями.

Концерт живой музыки – это праздник музыки под открытым небом для настоящих ценителей!

И действительно, атмосфера концерта была незабываемой.

Отметим, что ранее музыкальные вечера прошли в Свердловском районе столицы.