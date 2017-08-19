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Суд в Лос-Анджелесе отказался закрыть дело против Романа Полански

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365035_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443582-ru.html

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19 августа 2017, 13:31       Комментарии

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, судья Скотт Гордон в Лос-Анджелесе отклонил просьбу Саманты Джеймер, которая просила снять обвинения с Романа Полански по делу о ее изнасиловании в 1977 году. Гордон заявил, что режиссер достаточно долго скрывался от правосудия, а продолжение дела в интересах самой Джеймер.
84-летний Полански в свое время признался в сексуальном домогательстве и даже провел 42 дня в камере предварительного заключения. Тогда он частично признал вину и пошел на сделку со следствием, согласившись на трехмесячное психиатрическое обследование в госпитале при тюрьме в Калифорнии. Он был освобожден раньше срока, но в 1978 году Полански сбежал из США, узнав, что суд может приговорить его к нескольким годам тюремного заключения.
Джеймер в июне обратилась в суд и попросила прекратить дело в отношении режиссера, которого ожидает длительный тюремный срок в Соединенных Штатах. Она заявила, что простила Полански и попросила правосудие прекратить дело, поскольку она не хотела больше быть жертвой из-за постоянного внимания прессы.
В то же время американский суд отказал адвокату Полански, который просил разрешить режиссеру посетить могилу его жены Шерон Тэйт, которую в 1969 году убили в Лос-Анджелесе.
Несмотря на уголовное преследование в США и попытки скрыться от следствия в Швейцарии и Польше, Полански в 2003 году получил "Оскар" за лучшую режиссуру за фильм "Пианист". Однако он не поехал в Лос-Анджелес на торжественную церемонию.
В октябре 2015 года экс-премьер Польши Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость", заявил, что режиссер Роман Полански должен быть экстрадирован в США. В ноябре того же года Польша окончательно отказалась экстрадировать режиссера.

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