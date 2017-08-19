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Новости Кыргызстана

Суд в Лос-Анджелесе отказался закрыть дело против Романа ПоланскиСуд в Лос-Анджелесе отказался закрыть дело против Романа Полански

В центре Бишкека произошла жуткая авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365039_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443581-ru.html

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19 августа 2017, 13:41       Комментарии

Сегодня, 19 августа, примерно в 01:30 на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй произошла авария. В ДТП попали автомашина марки "Тойота Пассо" и мотоцикл.
По сообщению пресс-службы УПМ Бишкека, в салоне легкового автомобиля был только водитель. Его госпитализировали в больницу. В то время как мотоциклист скончался от полученных травм.
Кроме того, на мотоцикле вместе с водителем была девушка. На данный момент о ее состоянии известно только то, что она также получила серьезные увечья и была доставлена в больницу.
Причины происшествия пока неизвестны. Оба транспорта поставлены на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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