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Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365034_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443579-ru.html

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19 августа 2017, 12:29       Комментарии

Ливанская армия объявила о начале наступления на позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" на ливанско-сирийской границе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Источник агентства указал, что ливанские военные развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами. Вооруженные силы страны используют против боевиков ракеты, артиллерийские орудия и вертолеты. Операция началась в 5 утра по местному времени (5:00 по Бишкеку).
7 августа боевики ИГ обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Ливана. В результате обстрела никто не пострадал, ливанская армия открыла по позициям террористов ответный огонь. На следующий день президент Ливана Мишель Ауна заявил, что Ливан в ближайшее время начнет военную операцию на границе с Сирией.
18 июля о грядущей военной операции на границе с Сирией заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

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