Богатый дядя купил участок на Пишпеке и строит дом с видом на двор соседки

19 августа 2017, 12:39 Комментарии

В редакцию "ВБ" с просьбой разобраться в строительном вопросе обратилась читательница Татьяна Черошникова. По ее словам, дом, в котором она живет, принадлежит ее семье с 1945 года. Половину участка они продали в 1953 году. Все эти годы на улице Лущихина, 13, в районе Пишпека никаких проблем не было.

Однако не так давно проданную половину разделили еще на два участка. Территорию в полторы сотки выкупил, по ее словам, влиятельный человек. Все бы ничего, если бы не его план застройки. Новоявленный сосед решил на своем мизерном участке выстроить двухэтажный дом.

При этом его не волнует, что его строение фактически находится в огороде. Он также не смущен тем, куда будет уходить вода с крыши и как он сможет провести канализацию. Как говорит Татьяна Черошникова, канализационные и водопроводные трубы прокладывали совсем недавно. На ремонт собирали деньги местные жители. Рабочие дали совет не травмировать систему, так как под новым асфальтом, находится пластиковая конструкция.

Впрочем, это не единственная причина возмущения. Окна нового строения выходят прямо на двор и огород встревоженной женщины, что означает полное отсутствие частной жизни и пространства.

"Он строит так близко к нашей общей с ним постройке. От забора он строит на расстоянии одного метра. Его рабочие работают оперативно и уже поднимают второй этаж. Начали строительство 17 июля. Даже если сейчас они поставят второй этаж, то у меня солнца уже не будет. Раньше он грозился поставить свой забор высотой три метра. Я ходила в Управление землепользования и строительства за советом. Там они на него повлияли и он поставил двухметровый. А сейчас он окна вывел выше забора. Сейчас окна на высоте более 3,5 метра", - сказала она.

Кроме того, Черошникова беспокоится о том, что ее недружелюбный сосед решится построить и вовсе трехэтажный дом. Никакую документацию он ей не предоставляет и практически все разговоры между сторонами заканчиваются словесной перепалкой. В последнее время и вовсе посыпались угрозы расправы, говорит женщина. Не так давно новый сосед после разговора с сотрудниками Управления землепользования и строительства (УЗС) пригласил женщину с ее мужем к себе на участок. Познакомил с главным на стройке, сказав, что это его брат. А после вопроса о том, как они будут строить, начался скандал.

"Его брат чуть ли не в драку кинулся. Я им сказала, что я с ними разговаривать не буду, беседовать буду только в присутствии представителей УЗС. Повернулась, чтобы уйти, он начал кричать на всю улицу, что он меня застрелит, если я буду лезть в эти дела. Я писала заявление в РОВД, чтобы они приняли меры к этому хулигану. Потому что он не один раз говорил, что застрелит меня. Сотрудники приехали и уехали", - сказала Черошникова.

При этом ситуация не изменилась. Обращения в муниципалитет и различные инстанции также не увенчались успехом. Сколько обращений не пиши, результат нулевой, говорит Татьяна Черошникова. Она уже направила свое обращение в УЗС, мэрию, включая градоначальника, вице-мэра и в Бишкекглавархитектуру.

Первые результаты стали появляться на днях. В Бишкекглавархитектуре смогли предоставить проект строения, расположенного в огороде. Татьяна Черошникова уверена, что затягивание предоставления документации было связано с тем, что планировки здания вообще не было. А как только план появился, его показали.

Отметим, что для разрешения на строительство жилого дома на территории столицы необходимы: Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (Красная книга), проект индивидуального жилого дома и разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.

При этом строительство объекта без вышеуказанных документов расценивается как незаконное или самовольное. В случае выявления подобных фактов Управление землепользования и строительства (УЗС) принимает меры по сносу незаконных объектов.

Впрочем, после разговоров с управлением определенные сдвиги уже наметились, говорит Черошникова.

"После того как я стала стучаться во все инстанции, соседи пришли ко мне опять. Только сейчас они пришли извиняться, даже тот, кто мне угрожал, извинялся. Я так поняла, что УЗС им дали такую команду, идти и договариваться с соседями. Но я сказала: никаких вторых этажей и никаких окон в мою сторону. Звонила заместителю начальника управления землепользования, он мне сказал, что он на нашей стороне и завтра мы подадим дело в суд", - рассказала она.

Стоит отметить, в УЗС действительно в настоящее время ждут решения суда. Как отметил директор Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Иманакун уулу Талант, есть определенные нормы, которые сосед Черошниковой не стал соблюдать. Поэтому сейчас существует большая вероятность, что его строящийся дом снесут.

"Мы сейчас ждем решения суда о сносе данного строения. По закону, если у владельца есть Красная книга, и если даже ранее участок использовался под огород, его можно использовать под строительство. Но это все будет зависеть от решения градостроительного заключения. Если архитектура считает возможным строительство, то, значит, можно. По нормам граница между строениями должна составлять не менее двух метров", - рассказал он.

В отношении того, что окна выходят во двор или огород соседей, здесь тоже есть свои нормы, говорит директор УЗС. Чтобы возвести здание с подобной проектировкой, владелец должен получить письменное согласие от соседей, которые указывают, что не имеют никаких претензий. Однако в данном случае соседи выступают против.

Если же документов нет, то строить таким образом запрещается, отметили в Управлении землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.