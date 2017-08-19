Директор школы в Джалал-Абаде продает лимоны, чтобы накормить учеников

19 августа 2017, 11:48 Комментарии

В 2006 году был принят Закон "Об организации питания учеников общеобразовательных школ КР", в нем же была прописана ежедневная сумма на каждого ребенка. Для сравнения - на осужденного выделяется 90 сомов в сутки. Обязательства по питанию учеников возложили на Министерство образования. За 11 лет в закон не внесли ни одну правку. 2 200 образовательным учреждениям до сих пор выделяется сумма, установленная еще тогда.

В это сложно поверить, но на 7 сомов детей кормят. Некоторым школам даже удается готовить для учеников вкусные горячие обеды. Например, чтобы обеспечить школьников образовательного центра имени Алишера Навои в Джалал-Абаде, при учреждении открылась теплица, где выращивают лимоны и бананы. Продукцию реализуют на местном рынке, а на вырученные деньги закупают необходимые продукты для обедов ученикам младшей школы.

Как рассказал директор Мамасали Кадиров, четыре года назад у школы не было даже столовой и кухни, где учащиеся младших классов могли бы поесть.

В 2013 году в Кыргызстане началась реализация проекта Всемирной продовольственной программы ООН при финансировании России. Благодаря этой кампании часть школ начала обеспечивать учеников полезными горячими обедами.

После запуска проекта ВПП местный айыл окмоту и родительский совет школы имени Алишера Навои решили построить столовую самостоятельно, чтобы попасть в пилотную кампанию, вспоминает директор. Так через три месяца при школе появилась столовая, которую позже оборудовали по стандартам доноры из ООН.

"Получилось, что за те же 7 сомов наши дети начали получать полноценные обеды. Четыре раза в неделю мы кормим младшеклассников разнообразными блюдами, а один день печем свежие булочки для них", - сказала директор.

Как удалось обеспечить детей горячими обедами за 7 сомов в сутки? До этого школы закупали обеды у частных предпринимателей. В среднем чек распределялся следующим образом: 5 сомов за булочку и 2 за чай.

ВПП помогла оптимизировать средства, которые выделялись из казны государства, следующим образом: в школах установили специальное оборудование для готовки и хранения продуктов, были обучены 2 000 поваров, а также предоставлена бесплатная обогащенная мука. Все это позволило сэкономить средства, на которые закупили продукты для горячих обедов, рассказала директор программы в Кыргызстане Лира Дуйшебаева.

Проект оптимизации школьного питания сегодня охватывает треть школ страны. Благодаря поддержке доноров растет число учебных заведений, которые участвуют в этой кампании. Всего же горячее питание по Кыргызстану получают учащиеся лишь 800 школ, из них 330 учреждений финансировала ООН, около 150 - другие НПО, остальные самостоятельно искали доноров.

В 2017-м программа прекратит поставку муки в школы пилотного проекта. Чтобы сохранить концепцию, учреждениям нужно найти дополнительный источник финансирования, как это сделала школа имени Алишера Навои. Именно к такой концепции хотят привести средние учебные заведения страны. По данным экспертов ВПП ООН, это позволит увеличить бюджеты образовательных центров.

К сожалению, ученики большинства школ КР до сих пор получают на обед лишь булочку с чаем. По словам руководителя программы ВВП ООН по оптимизации школьного питания Лиры Дуйшебаевой, разница в питании детей обусловлена несколькими причинами:

<ul> <li>закон;</li> <li>отсутствие инфраструктуры;</li> <li>нежелание руководства заниматься проблемой.</li> </ul> Почему нашим детям очень нужны сытные обеды и свежие булочки? По данным Всемирной организации здоровья, люди, которые недоедали в детстве, страдают анемией и больше подвержены инфекциям. Продовольственная программа поможет предотвратить трудности поколения со здоровьем в будущем. По данным представителей ВПП, каждый вложенный в развитие школьного питания доллар принесет в два раза больше денег, также откроются рабочие места и повысится конкуренция среди местных производителей.

Директор Института отраслевого питания России Владимир Чернигов поясняет важность такого нововведения в школах Кыргызстана: "Горячее питание является необходимой составляющей здоровой жизни ребенка. Если учитывать тот факт, что каждый третий маленький кыргызстанец находится за порогом бедности, горячий обед - это необходимость".

"Программа горячего питания в начальных классах Кыргызстана - это одна из наиболее социально ориентированных кампаний. По данным Национального статистического комитета КР, 30 процентов детей в стране находятся за порогом бедности, скорее всего, они лишены возможности получать такое питание в домашних условиях", - сказал Чернигов.

Так как оптимизация денег позволила расширить рацион, увеличилась и его калорийность - питательность бесплатного обеда увеличилась с 355 до 514 килокалорий.

Недостаток питательных веществ у детей негативно сказывается на их физическом и умственном развитии, сказала Sputnik Кыргызстан врач-педиатр высшей категории городской детской больницы №3 Венера Джапаркулова.

Как накормить всех детей страны горячей свежей едой? Чтобы обеспечить учеников оставшихся 1 400 школ горячими обедами, необходимы серьезные реформы, считает координатор технической поддержки школ программы ВПП Венера Макаева.

"Проблема в том, что все это временно: руководители школ и представители айыл окмоту. Когда администрация сменится, придется вновь разъяснять новым главам необходимость питания и выделения средств на его поддержку. А если будет введена национальная программа обеспечения обедов, все учреждения будут обязаны ей следовать. Не только Министерство здравоохранения должно отвечать за обеспечение горячим питанием наших детей. Это большая комплексная программа, требующая основательного подхода при поддержке многих министерств", - рассказала Макаева.

Как объясняет эксперт, данной программе необходима поддержка местных сообществ, активная позиция директоров. Проект внедрения горячего питания в школах страны - пилотный, чтобы показать властям важность данной программы для будущего поколения.

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