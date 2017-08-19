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Найден простой способ взломать Iphone

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/najden...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443576-ru.html

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19 августа 2017, 11:41       Комментарии

Хакеры выяснили, что в защите iPhone существует лазейка, которая оставляет возможность взлома устройства путем так называемого брутфорса — перебора всех возможных вариантов пин-кода. Ролик, показывающий процесс, появился в интернете.
Для защиты от метода брутфорса в iOS отсутствует возможность введения неверного кода много раз подряд, но умельцы выяснили, что это работает не всегда. Если перевести устройство в режим восстановления, ограничения на число попыток снимается.
Правда, на подбор четырехзначного кода нужно потратить до 20 часов. Но и тут хакеры оказались на высоте: в Китае появилось устройство, которое вводит код автоматически и добивается нужного результата примерно за 15 секунд. Его можно одновременно подключить сразу к трем iPhone, работающим на iOS 10.3.3 и на бета-версии iOS 11. Цена инструмента взлома — $500.

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