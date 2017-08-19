Найден простой способ взломать Iphone

19 августа 2017, 11:41 Комментарии

Хакеры выяснили, что в защите iPhone существует лазейка, которая оставляет возможность взлома устройства путем так называемого брутфорса — перебора всех возможных вариантов пин-кода. Ролик, показывающий процесс, появился в интернете.

Для защиты от метода брутфорса в iOS отсутствует возможность введения неверного кода много раз подряд, но умельцы выяснили, что это работает не всегда. Если перевести устройство в режим восстановления, ограничения на число попыток снимается.

Правда, на подбор четырехзначного кода нужно потратить до 20 часов. Но и тут хакеры оказались на высоте: в Китае появилось устройство, которое вводит код автоматически и добивается нужного результата примерно за 15 секунд. Его можно одновременно подключить сразу к трем iPhone, работающим на iOS 10.3.3 и на бета-версии iOS 11. Цена инструмента взлома — $500.