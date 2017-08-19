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Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне

Источник:
http://kabar.kg/news/piatnadtc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443574-ru.html

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19 августа 2017, 11:27       Комментарии

БИШКЕК, 19.08.17. /Кабар/. На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии, сообщает правительство Каталонии.
"Спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах (15 в критическом состоянии, 25 — в тяжелом, семь — в состоянии средней тяжести, 12 — с незначительными повреждениями). В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.
Ранее сообщалось, что в больницах находятся 65 человек.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает последнего из 12 подозреваемых в причастности к терактам. Четверо из этих людей задержаны, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, один погиб в результате взрыва в Альканаре накануне терактов, еще один также, предположительно, погиб при этом же взрыве. Таким образом, не установлено местонахождение одного подозреваемого. Его личность известна.
Источник РИА Новости

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