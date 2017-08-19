"Нукура Фест – небесный город традиций" пройдет в Нарыне

19 августа 2017, 11:18 Комментарии

16 сентября в Нарыне пройдет первый туристический этнофестиваль "Нукура Фест – небесный город традиций", приуроченный к празднованию 149-летия города Нарын и закрытию туристического сезона. Об этом сообщает Департамент туризма при МКИТ КР.

Мероприятие проводится с целью привлечения в город как кыргызстанцев, так и иностранных туристов и ознакомления с местной культурой и традициями, которые существуют на протяжении многих лет.

В рамках фестиваля предусмотрены демонстрация традиций кыргызского народа - "обрезание пут", "укладывание ребенка в колыбель (бешик)" и возможное участие в них, дегустация национальных блюд с раздачей рецептов приготовления, мастер-классы по валянию войлока и изготовлению шырдаков, мастер-класс по установке юрт, музыкальные выступления фольклорных групп, а также презентация каждого национального инструмента, ярмарка сувенирных изделий.

Для желающих будут организованы отдельные туры в исторические места "Таш Рабат", "Кошой Коргон" и другие.

Фестиваль "Нукура Фест" планируется проводить ежегодно и с каждым разом все больше раскрывать особенности города Нарын.